ما هي “الحروف” التي تثير غضب أردوغان

إذا كنت ممن يتابعون الأزمة السورية، فلعلَّ مجموعةً من الأحرف الثلاثية قد مرّت أمامك، خصوصًا إذا كان المتحدث مسؤولًا تركيًا، وكان حديثه عن الإرهاب الذي يهدد بلاده.



(بِ. كا. كا)



حزب العمال الكردستاني (بي كا كا – P K K) وتنطق بالكردية (پارتی كرێكارانی كوردستان – partiya karkerên Kurdistan).



هذا الحزب هو جماعة مسلحة كردية يسارية نشأت عام 1978 في منطقة ذات غالبية كردية جنوب شرقي تركيا كحركة انفصالية، تسعى لإقامة دولة كردستان.



وفي مطلع الثمانينيات دخلت بشكل صريح في صراع مسلح مع الدولة التركية واستمرت المواجهة حتى نهاية التسعينيات، حيث قبضت تركيا على زعيم الحزب عبدالله أوجلان وسجنته ودخل الحزب مرحلة جديدة من التنظيم.



وهناك أحزاب تتبع حزب العمال الكردستاني الموجود كما ذكرنا جنوب شرقي تركيا، وهذه الأحزاب هي حزب “الحياة الحرة” الموجود في إيران، وحزب “الاتحاد الديمقراطي” الموجود في سوريا وحزب “الحل الديمقراطي” الموجود في العراق.



وبحسب الإعلام التركي فقد غيّر حزب العمال الكردستاني اسم هيكله التنظيمي عام 2005 إلى اتحاد المجتمعات الكردية واختصاره (كا. جي. كا/ K G K)، وذلك لتوحيد فروعه في تركيا وسوريا والعراق وإيران تحت مظلة واحدة.



(هـ. بِ. ك)



وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد تأسس الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني لمنظمة تحت اسم (هـ. ب. ك) عام 1984 وكان يُعرف أولًا باسم (هـ. ر. ك).



ويُصنّف الحزب كمنظمة إرهابية على لوائح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وسوريا وأستراليا، ورفضت الأمم المتحدة ودول أخرى كروسيا والصين وسويسرا ومصر والهند تصنيفه كمنظمة إرهابية.



(ب. ي. د)



هذه الأحرف الثلاثة (ب. ي. د – PYD) هي اختصار (حزب الاتحاد الديمقراطي – Partiya Yekîtiya Demokrat‎) وهو حزب كردي تقول تركيا إنه فرع لحزب العمال الكردستاني في سوريا، وإنه أجريت أعمال تشكيله في معسكرات حزب العمال الكردستاني عام 2002.



(ي. ب. ك)



تقول تركيا إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الموجود في سوريا (ب. ي. د) له جناح مسلح ترمز له بالأحرف (ي. ب. ك) وهي بذلك تقصد وحدات حماية الشعب الكردية.



لكن (وحدات حماية الشعب الكردية/ Yekîtiya Parastina Gel) يُفترض أن رمزها (و. ب. ج – YPG) طبقا للكلمات الثلاثة، وربما تتغير الكلمة الثالثة (Gel) إلى (Kurdistan) وبالتالي يصبح الاسم (ي. ب. ك) الأكثر شيوعا وترديدا على لسان المسؤولين الأتراك.



وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب حليف لحزب العمال الكردستاني المحظور. وتخشى من اتساع رقعة سيطرتها خاصة في المنطقة الحدودية القريبة من الأراضي التركية، مثل إعزاز. وأعلنت صراحة على لسان مسؤولين رفضها لأي وجود كردي قرب حدودها، ترى فيه تهديدا لأمنها.



وعلى الرغم من قول بعض الخبراء إن حزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعة “وحدات حماية الشعب” يرتبطان بحزب العمال الكردستاني، فإن الحزب وجناحه العسكري ينفيان ذلك. لكنهما يقران بوجود تقارب عقائدي.



ويرجع تاريخ تأسيس وحدات حماية الشعب – بحسب بعض المراقبين – إلى عام 2004، عقب مقتل 30 كرديا في مواجهات بين الجيش السوري ومتمردين في القامشلي.



وتوجد بين الجماعة وحدات لحماية النساء، أسست عام 2012، وتقول وسائل الإعلام الكردية إنه كان لأعضاء تلك الوحدات دور مهم خلال حصار مدينة كوباني (عين العرب).



وعندما اندلعت الأحداث السورية في 2011، كان حزب الاتحاد الديمقراطي أحد الأحزاب الكردية المعارضة في سوريا. ولم تظهر وحدات حماية الشعب للعلن كقوة إلا بعد اندلاع تلك الأحداث.



وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2012، توسعت القوات فأصبحت تضم ثمانية ألوية، وبدأت الوحدات تتقدم في مناطق لا تقطنها أغلبية كردية، وفي خريف 2015 تأسست قوات سوريا الديمقراطية، وأُعلن عنها في مؤتمر صحفي في أكتوبر 2015.



(ق.س.د/قسد)



تم الإعلان عن تأسيس قوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي، شمالي سوريا في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 .



وأصدرت هذه القوات بياناً للتعريف بنفسها جاء فيه “إنها قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين تجمع العرب والكرد والسريان وكافة المكونات الاخرى”.



جاء الاعلان عن تشكيل هذه القوات في أعقاب اعلان الولايات المتحدة نيتها تقديم اسلحة لمجموعة مختارة من قوى مسلحة بغرض محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية.



وجاء في البيان أن هذه القوات تضم القوى العسكرية التالية: “التحالف العربي السوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات وقوات الصناديد وتجمع ألوية الجزيرة والمجلس العسكري السرياني ووحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة الكردية”.



وتشكل “وحدات حماية الشعب” و “وحدات حماية المرأة” وهي قوى مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تعرف اختصارا باسم “قسد”.



سبوتنيك