ما هو خط الغاز العربي ؟

وقع انفجار، ليلة الأحد، استهدف خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.



وتم الاتفاق على إنشاء خط الغاز العربي، في عام 2000، من أجل تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا، وذلك على مراحل عدة.



وشملت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء خط أنابيب بري، بطول 248 كيلومترا وقطر 36 بوصة، من مدينة العريش المصرية في شمال سيناء على البحر المتوسط الى شاطئ خليج العقبة، جنوب طابا.



وتلاه إنشاء خط بحري من جنوب طابا إلى ميناء العقبة الأردني، بطول 16 كيلومتراً وعلى عمق في مياه خليج العقبة يصل إلى 850 مترا.



وتولت شركة غاز الشرق المصرية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، في حين قامت شركة “اول سيز” الهولندية بأعمال المقاول المنفذ للخط البحري، لينتهي هذا الجزء عام 2003 بتكلفة قدرها 220 مليون دولار.



وانطلقت المرحلة الثانية من المشروع ابتدأ من العقبة وصولاً إلى منطقة الرحاب الأردنية، والتي تبعد 24 كم عن الحدود السورية، ويبلغ طول هذا الجزء 390 كم، بتكلفة قدرها 300 مليون دولار، وتم الانتهاء منه بحلول عام 2005.



وامتد الجزء الثالث من خط الغاز العربي من الأردن نحو منطقة ديرعلي في ريف دمشق، ومن هناك يسير الخط إلى محطة الريان لضغط الغاز بالقرب من حمص، بسعة 1.1 بليون متر مكعب سنوياً، ويقوم بإمداد محطتي تشرين ودير علي لتوليد الكهرباء.



كما شملت المرحلة الثالثة من الخط إنشاء الشركة العربية لنقل وتوزيع الغاز ومقرها دمشق، وكذلك إنشاء الهيئة العربية للغاز ومقرها بيروت، ليتم بعد ذلك انشاء خطوط تمتد شمالا من الحدود الأردنية السورية إلى الحدود السورية التركية ثم غربا إلى بانياس السورية وطرابلس اللبنانية.



واكتملت هذه المرحلة في شباط 2008، وقامت ببنائها شركتي النفط السورية و”ستروي ترانس غاز”، التابعة لمجموعة “غازبروم” الروسية.



وكان من المفترض أن تقوم المرحلة الرابعة على تمديد الخط من مدينة حلب وصولاً إلى مدينة كيليس التركية، ومن هناك سيتم توصيله بخط غاز نابوكو ليصل بالقارة الأوروبية، حيث كان من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع عام 2010.



كما ضم المشروع خطة لوصلتين فرعيتين، الأولى تمتد من محطة الضخ في الريان إلى بانياس، ثم عبر أنبوب، طوله 32 كم، إلى طرابلس اللبنانية، والثانية عبر ربط العراق أيضاً بالمشروع ليتم تصدير الغاز العراقي نحو أوروبا.



وليست هذه المرة الأولى التي يتم استهداف خط الغاز العربي فيها، حيث تم تفجير الخط في 5 شباط 2011 عند منطقة الشيخ زويد شمالي سيناء، وتم إيقاف ضخ الغاز لمنع زيادة الاشتعال آنذاك، كما فجر مجهولون خط الغاز، في 7 حزيران 2013 ، جنوبي العريش في محافظة شمال سيناء.



يذكر أن التيار الكهربائي بدأ بالعودة تدريجياً إلى مختلف المناطق السورية بعد أن أنهت الفرق الفنية التابعة لوزارة النفط إصلاح الأضرار الناجمة عن التفجير الذي استهدف خط الغاز العربي بريف دمشق.



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