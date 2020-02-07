لافروف يرد على تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة ضد شركات النفط اروسية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو معتادة على تهديد واشنطن للشركات بما في ذلك “روس نفط” الروسية التي هددت بعقوبات من قبل أمريكا لتعاونها مع الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو.



ونقلت سبوتنيك عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي “سمعت تهديدا آخر من واشنطن وهو معاقبة كل من يتعاون بطريقة أو بأخرى مع فنزويلا .. لقد اعتدنا على ذلك”.



وكان وزير الخارجية الروسي قال أمس في اجتماع مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز في مدينة سانتياغو دى كوبا.. “نحن ملتزمون تماما بالاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال اجتماع رؤءسائنا في تشرين الاول الماضي والتي تتعلق وقبل كل شيء بتحسين اليات التعاون الاقتصادي ولا سيما تحت ظروف العقوبات غير الشرعية التي تواصل الولايات المتحدة تكثيفها”.



وأشار لافروف إلى أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي المزمع عقده في موسكو النظر في جميع هذه القضايا بشكل كبير وخاصة فيما يتعلق بالخطوات التي يجب الاتفاق عليها للتنفيذ العملي لبرامج التعاون في قطاع الوقود والطاقة.



وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات اقتصادية قسرية على كوبا على خلفية سياساتها الرافضة للهيمنة والإملاءات الأمريكية.