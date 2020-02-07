الجيش يحرر قرية زيتان بريف حلب الجنوبي وتتابع عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية
عن الفيس والشعب والسلطة وعبد الحميد السراج
الجعفري: سورية لن تتوانى في تخليص إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية
الجيش يدخل مدينة سراقب ويبدأ تمشيطها من مخلفات الإرهابيين
الجيش يتقدم باتجاه مطار تفتناز شمال سراقب مسيطرا على بلدة آفس
السودان يتخذ أول إجراء في إطار "تبادل المصالح" مع إسرائيل
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
عناصر “الخوذ البيضاء” ومسلحو “جبهة النصرة” يحضرون لاستفزاز كيميائي في إدلب
في ريف إدلب: إلى ما بعد سراقب
حكّام الخرطوم: إسرائيل حليفة!
متزعم "فيلق الرحمن" مع 6000 إرهابي جلهم من النصرة في ليبيا
الكرملين: لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في إدلب
المجموعات المسلحة تستهدف مناطق مدنية في ريف حلب الشمالي بالقذائف الصاروخية
بدء العمل في المعرة لإزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية
الجيش سيطر على زيتان بريف حلب..ومهّد لاقتحام سراقب.. و«النصرة» تخلي مقراتها في المدينة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

لافروف يرد على تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة ضد شركات النفط اروسية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو معتادة على تهديد واشنطن للشركات بما في ذلك “روس نفط” الروسية التي هددت بعقوبات من قبل أمريكا لتعاونها مع الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو.

ونقلت سبوتنيك عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي “سمعت تهديدا آخر من واشنطن وهو معاقبة كل من يتعاون بطريقة أو بأخرى مع فنزويلا .. لقد اعتدنا على ذلك”.

وكان وزير الخارجية الروسي قال أمس في اجتماع مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز في مدينة سانتياغو دى كوبا.. “نحن ملتزمون تماما بالاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال اجتماع رؤءسائنا في تشرين الاول الماضي والتي تتعلق وقبل كل شيء بتحسين اليات التعاون الاقتصادي ولا سيما تحت ظروف العقوبات غير الشرعية التي تواصل الولايات المتحدة تكثيفها”.

وأشار لافروف إلى أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي المزمع عقده في موسكو النظر في جميع هذه القضايا بشكل كبير وخاصة فيما يتعلق بالخطوات التي يجب الاتفاق عليها للتنفيذ العملي لبرامج التعاون في قطاع الوقود والطاقة.


وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات اقتصادية قسرية على كوبا على خلفية سياساتها الرافضة للهيمنة والإملاءات الأمريكية.