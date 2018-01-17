لافروف وظريف يبحثان تسوية الأزمة في سورية بسياق مؤتمر سوتشي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف سبل تسوية الازمة في سورية في سياق مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في مدينة سوتشي وقضايا أخرى.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها “إن لافروف وظريف تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الملحة وخاصة مسألة التسوية في سورية في سياق مؤءتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وكذلك الوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.
وأضافت الخارجية “أنه استنادا إلى قرارات اجتماع وزراء خارجية دول بحر قزوين المنعقد في موسكو في الفترة بين الـ 4 و الـ 5 من كانون الأول 2017 ناقش الجانبان سير الأعمال المتعلقة بالتحضير لمعاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين من أجل التوقيع عليها في قمة دول حوض قزوين الخامسة”.
وكان لافروف أكد خلال مؤتمر صحفي امس أن روسيا ستستمر فى جهود مكافحة الإرهاب فى سورية بالتوازى مع التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في سوتشي أواخر هذا الشهر.
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