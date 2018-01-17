لافروف وظريف يبحثان تسوية الأزمة في سورية بسياق مؤتمر سوتشي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف سبل تسوية الازمة في سورية في سياق مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في مدينة سوتشي وقضايا أخرى.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها “إن لافروف وظريف تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الملحة وخاصة مسألة التسوية في سورية في سياق مؤءتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وكذلك الوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها “إن لافروف وظريف تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الملحة وخاصة مسألة التسوية في سورية في سياق مؤءتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وكذلك الوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.