لافروف: واشنطن توجه ادعاءات سخيفة لدمشق في مجال الأسلحة الكيميائية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة توجه ادعاءات سخيفة إلى الحكومة السورية، فيما يخص الأسلحة الكيميائية وتستخدمها كآلية للسياسة المعادية لسوريا.

وأعلن لافروف في كلمة ألقاها في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون بسخرية التصريحات الفارغة حول استخدام دمشق للمواد السامة كآلية للهندسة الجيوسياسية المعادية لسوريا".

وأضاف: "يتكون في الوقت نفسه وضع متناقض عندما لا تزال الولايات المتحدة - وهي أحد أهم المشاركين في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وكانت تصر في وقته على الالتزام بالقانوني الدولي لتدمير الأسلحة الكيميائية بحلول عام 2007 – تملك أكبر ترسانة لهذا النوع من الأسلحة، في حين لا تزال آفاق تدميرها غامضة. وفي الوقت نفسه توجه واشنطن ادعاءات سخيفة إلى الحكومة السورية التي قامت بتدمير ترسانتها في أصعب الظروف لمكافحة الإرهاب الدولي وتحت إشراف دولي صارم".

وكالة نوفوستي