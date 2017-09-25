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لافروف: القضاء على الإرهابيين ربما لا يكون هدف واشنطن الوحيد في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه لا يستبعد أن تكون لدى الولايات المتحدة أهداف أخرى في سوريا، إلى جانب تدمير الإرهابيين، مشيراً إلى أن ذلك سيتضح بعد هزيمة تنظيم “داعش”.لافروف: القضاء على الإرهابيين ربما لا يكون هدف واشنطن الوحيد في سوريا

وأكد لافروف في بث قناة “ان تي في” التلفزيونية الروسية، اليوم الأحد، أن العمل الروسي الأمريكي المشترك في سوريا لا يزال مستمراً، مؤكداً أن هذا العمل يأتي بثماره. وفي الوقت ذاته عبر الوزير الروسي عن اعتقاده بأن “الأمريكيين على مستوى العسكريين يفهمون كل شيء بشكل جيد .. وعندما تتم هزيمة “داعش” و”جبهة النصرة” سيتضح ما هي أهداف الجميع في سوريا”.

وأضاف: “لأن زملائنا الأمريكيين بمن فيهم تيلرسون يقنعوننا بحزم بأنه ليست لديهم أية أهداف أخرى في سوريا إلا تدمير الإرهابيين، فإننا نعتبر أنه عندما يقع ذلك الأمر فسيتضح ما إذا كانت هذه التصريحات صحيحة أم أن لدى الولايات المتحدة أهداف سياسية أخرى لا نعرفها حتى الآن”.

المصدر: نوفوستي

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