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كوريا الشمالية تشهد "وضعاً خطيراً" وتعِد واشنطن بهدية الميلاد!

حذّر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" القادة الرئيسيين لحزب العمال (الحاكم) من أن بلاده تشهد "وضعاً اقتصادياً خطيراً"، داعياً الى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لذلك.


وتأتي تصريحاته التي اوردتها وسائل الاعلام الرسمية، اليوم الاثنين، خلال الدورة العامة للحزب التي افتتحت السبت، قبل أيام من انقضاء مهلة حددها "كيم" لواشنطن حتى نهاية السنة، لتبدل موقفها في المفاوضات بشأن ملف بلاده النووي.


ويعقد الحزب دورته العامة في ظلّ تزايد التكهنات حول احتمال أن تكون "بيونغ يانغ" تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات بعدما توعدت بتقديم "هدية لعيد الميلاد" للولايات المتحدة.


بدروه صرّح الزعيم الكوري الشمالي الذي يرأس هذه الدورة، أن الوقت حان لإحداث "تحول حاسم" للتنمية الاقتصادية في بلاده.


يُشار أنّ كوريا الشمالية لا تنشر أبداً إحصاءات اقتصادية، والأرقام الوحيدة المتاحة بشأن النتائج المالية التي تُحقِّقها، تأتي من الخارج.


وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن الدورة العامة للحزب الحاكم دخلت، الاثنين، يومها الثالث، وهو ما يعتبر سابقة منذ 1990، إذ أنها لم تكن تستمر في السابق سوى ليو