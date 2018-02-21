كازاخستان تنتظر تأكيداً لموعد اللقاء الوزاري الثلاثي بشأن سورية

أفادت خارجية كازاخستان بأنها تنتظر تأكيداً رسمياً لموعد اللقاء الذي سيجمع وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية، مضيفة أن الموعد المحتمل هو منتصف الشهر المقبل.

وقال رئيس المكتب الصحفي للخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف للصحفيين: “تلقينا اقتراحاً حول عقد اجتماع (في أستانا) لوزراء خارجية الدول الضامنة للهدنة في سورية. وأحد الخيارات المطروحة إجراء هذا اللقاء في منتصف آذار المقبل. وننتظر من جميع المشاركين في اللقاء تأكيدات رسمية لموعده”.