في انتظار «الغوطة الشرقية»: دمشق تواجه كابوساً دموياً
العلم السوري في عفرين: صفحةٌ جديدةٌ في مستقبل الشمال
مجزرة جديدة يرتكبها (التحالف الدولي) في دير الزور
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية
من يحدد هيبة الدولة
“الخوذ البيضاء”.. ماكينة دعائية لتزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب
الجيش يواصل استهداف «النصرة» في حماة وإدلب وميليشيات حمص تلعب بالنار
غوطة دمشق الشرقية: إخراج «النصرة» أو الحسم
اتصالات تركية ــ روسية ــ إيرانية حول عفرين و«أستانا»
برلماني ينتقد أداء مجلس الشعب: تشريعات متراكمة لم تنعكس إيجاباً على المواطن
قوات شعبية ستصل عفرين خلال ساعات لدعم صمود أهلها في مواجهة عدوان النظام التركي
الجيش يدمر أوكاراً وعتاداً لإرهابيي “النصرة” في قرية سليم بريف حماة
خسائر «قسد» وأنقرة تتواصل...و الجيش يدخل عفرين اليوم والعدوان التركي يمتد إلى الحسكة
الجيش يُصعِّد في محيط دمشق ..وعفرين: المفاوضات «صامتة»
بعد انتهاء الأدوار الموكلة إليهم.. واشنطن تغتال عملاءها

كازاخستان تنتظر تأكيداً لموعد اللقاء الوزاري الثلاثي بشأن سورية

 

أفادت خارجية كازاخستان بأنها تنتظر تأكيداً رسمياً لموعد اللقاء الذي سيجمع وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية، مضيفة أن الموعد المحتمل هو منتصف الشهر المقبل.

وقال رئيس المكتب الصحفي للخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف للصحفيين: “تلقينا اقتراحاً حول عقد اجتماع (في أستانا) لوزراء خارجية الدول الضامنة للهدنة في سورية. وأحد الخيارات المطروحة إجراء هذا اللقاء في منتصف آذار المقبل. وننتظر من جميع المشاركين في اللقاء تأكيدات رسمية لموعده”.

وأضاف المسؤول أنه سيتم الإعلان عن موعد الاجتماع فور تلقي التأكيدات الرسمية، مذكراً بأن الجولة التاسعة لمحادثات أستانا ستجري بعد الاجتماع الوزاري وأن موعدها سيتحدد في وقت لاحق.

المصدر: وكالات

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.