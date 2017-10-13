الخطف يعود مجدداً ، و60 ألف دولار ثمن لحياة طفل
التزوير يطال الشهادات الجامعية ومصدقات التأجيل !!
“داعش” يبحث عن مناطق جديدة للانتشار نتيجة خسائره الكبيرة
رئيس مجلس الوزراء يكلف محسن حسن عبيدو بإدارة المؤسسة العامة للتبغ
استقبال رسمي وجماهيري لـ"نسور قاسيون"
محقّقون أمميّون يزورون قاعدة الشعيرات
قيادة موحدة للمجموعات الإرهابية العميلة؟
الجيش يهاجم في «الميادين» ودير الزور: «هدنة» جنوب دمشق برعاية روسية ــ مصرية
اتحاد صيادلة العرب في دمشق لأول مرة منذ بداية الأزمة
الجيش يسيطر على قرية الطيبة ويتقدم داخل أحياء الميادين في ديرالزور
زاخاروفا تجدد موقف بلادها الداعي إلى حل الأزمة في سورية عبر الحوار
النظام التركي يصدر أوامر باعتقال 25 جنديا بذريعة محاولة الانقلاب
فلاحو الحسكة يباشرون زراعة الخضار الشتوية
المعهد العالي للفنون المسرحية يفتتح عامه الدراسي بعروض استثنائية
وزير النقل: تطوير وسائل النقل الجوي والبحري والسككي على طاولة البحث مع الجانب الروسي

قيادة موحدة للمجموعات الإرهابية العميلة؟

 

اجتمع عدد من قادة الفصائل المسلحة مع عدد من المنظمات العاملة في الجنوب السوري، بهدف التوافق وتشكيل «قيادة عسكرية موحدة» هناك. ونقلت عدة مواقع معارضة صوراً من الاجتماع الذي عقد في بلدة بصرى الشام، في ريف درعا، من دون أن تذكر أي تفاصيل حول مخرجات اللقاء.

ويأتي الاجتماع بعد سلسلة لقاءات مماثلة استضافتها العاصمة الأردنية عمان، خلال الأشهر الماضية، تزامنت مع أحاديث عن توجيهات أميركية للتوحّد ضمن هيكل عسكري جديد، على غرار «الجيش الوطني» العميل الذي ترعاه أنقرة في الشمال. وترافق الاجتماع مع إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد «جيش خالد بن الوليد» في ريف درعا الغربي. ووفق ما أعلنت مواقع معارضة أمس، فإن العملية تستهدف فك الحصار المفروض على بلدة حيط. وبدا لافتاً أن الهجوم جاء بعد مفاوضات بين الفصائل و«هيئة تحرير الشام»، حول مشاركة الأخيرة ضمنه، غير أنها أحجمت عن ذلك بحجة تحضيرها لعملية «أكثر أهمية»، وفق ما نقلت مواقع معارضة.

المصدر: الأخبار

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.