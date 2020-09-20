قوات الاحتلال الأمريكي تخرج 30 صهريج من النفط السوري إلى العراق

في ظل أزمة المحروقات التي تعاني منها سورية تواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري حيث أخرجت مساء أمس قافلة جديدة من الصهاريج المعبئة بالنفط من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعابر غير الشرعية.



وأفادت وكالة “سانا” بأن “قافلة مؤلفة من 30 صهريجاً وناقلة للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي تحتلها في الجزيرة السورية غادرت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي في منطقة اليعربية في ريف الحسكة الشرقي”.



ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها قوات الاحتلال الأمريكي بسرقة النفط السوري حيث أدخلت خلال الأشهر الفائتة عشرات الصهاريج إلى قواعدها العسكرية في العراق.



وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي و”قسد” التابعة لها على معظم حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية في محافظتي الحسكة ودير الزور.



وتؤكد السلطات السورية أن الولايات المتحدة تعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.



وصادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقاً في سورية، إلا أنه قرر لاحقاً إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرق البلاد.