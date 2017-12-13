قائد المجموعة الروسية في سورية: سحب 23 طائرة ومروحتين ومركز إزالة ألغام

أعلن قائد المجموعة الروسية في سورية، فريق اول، سيرغي سوروفيكين، أنه سيتم سحب 23 طائرة ومروحتين والشرطة العسكرية ومركز إزالة الألغام ومستشفى عسكري من سورية.

وقال سوروفيكين: "وصلني أمر وبدأت بسحب القوات على الشكل التالي: 25 طائرة، بينها 23 طائرات متعددة الأنواع، ومروحتين من طراز "كا-52"، إضافة إلى قوات على شكل فريق الشرطة العسكرية الروسية، وفريق خاص ومشفى عسكري ميداني وفريق مركز إزالة الالغام".

وقال سوروفيكين: "وصلني أمر وبدأت بسحب القوات على الشكل التالي: 25 طائرة، بينها 23 طائرات متعددة الأنواع، ومروحتين من طراز "كا-52"، إضافة إلى قوات على شكل فريق الشرطة العسكرية الروسية، وفريق خاص ومشفى عسكري ميداني وفريق مركز إزالة الالغام".