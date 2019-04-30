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غريغورييف: واشنطن على علم مسبق بما يقوم به إرهابيو الخوذ البيضاء

صرح مدير المؤسسة الروسية لدراسة الديمقراطية مكسيم غريغورييف أن الحكومة الأمريكية كانت على علم مسبق بما تقوم به ما تسمى منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية في سورية.


وقال غريغورييف  في مؤتمر صحفي في واشنطن بعد أن قدم تقريراً يؤكد فيه أن ما تسمى “الخوذ البيضاء” ضالعة في أنشطة إجرامية مختلفة في سورية “كان يتم تبليغ السلطات الأمريكية بالأنشطة الإجرامية التي يقوم بها إرهابيو الخوذ البيضاء وكانت على علم مسبق أيضاً بحقيقة أن الإرهابيين الذين تم تدريبهم من قبل عسكريين أمريكيين قبل عدة سنوات قد انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي”.


وتقوم واشنطن عبر التحالف غير الشرعي الذي تقوده بدعم تنظيم “داعش” الإرهابي بشكل منهجي والعمل على إعادة توظيفه في إطار الميليشيات الانفصالية العميلة لها في سورية بما يؤكد أن هدفها هو تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وإطالة أمد الأزمة فيها.

 


وكالة تاس