زيادة سخية على الأجور، لكن!
حول تقرير الموازنة العامة للعام 2020
الجيش يسيطر على المشيرفة بريف إدلب
«قسد» تساعد واشنطن بسرقة النفط السوري!
«ديلي ميل»: منظمة حظر الكيميائي تلاعبت بتقريرها الخاص بدوما
الجيش يستعيد السيطرة على قرية استراتيجية جديدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي
أعضاء مجلس الأمن الدولي يصدرون بياناً يتعلق بحظر وإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية
الخارجية السورية تدعو الرأي العام العالمي للتحرك ضد ممارسات تركيا في سورية
تفاصيل المرسوم التشريعي الخاص بزيادة الرواتب
سخونة على جبهة تل تمر: مفاوضات بالنار بين تركيا و«قسد»
لافروف: انسحاب المسلحين الأكراد انتهى عملياً من الشمال السوري
الأزمة اللبنانية وسعر صرف الليرة السورية
الجيش يخوض معارك عنيفة على محور «المشيرفة» بريف ادلب.. ويدمي «أجناد القوقاز»
عودة مئات المهجرين بفعل الإرهاب إلى ريف دير الزور الشرقي
هجوم عنيف للاحتلال التركي على شمال الرقة.. وآخر معاكس لـ«قسد» لاستعادة صوامع «شركراك»

غارات مجهولة المصدر تستهدف ريف حلب الشمالي

استهدفت غارات جوية مجهولة المصدر، مواقع في ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة المدارة والمدعومة من أنقرة، في وقت متأخر من مساء أمس
ووفق ما تناقلت أوساط معارضة، فقد سُجّلت 6 غارات من طائرات مجهولة الهوية، تركّزت على محيط بلدة ترحين، في منطقة الحرّاقات النفطية.

وتناقل ناشطون في المنطقة تسجيلات مصوّرة للحرائق التي نشبت جرّاء الغارات، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارات. وقالت أوساط محلية إن الغارات استهدفت ناقلات نفط ما أدى إلى اشتعالها.

وتضم المنطقة المستهدفة حرّاقات نفط تستخدم لتكرير النفط الخام بطريقة بدائية؛ وكان يتم الحصول على النفط الخام من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شرقي الفرات، في حين كانت تباع المنتجات المكرّرة في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، ويهرّب قسم منها إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وكانت الضربات التي نفّذها «التحالف الدولي» ضد أفراد من تنظيم «داعش»، هي آخر الغارات الجوية التي استهدفت ريف حلب الشمالي الخاضع للاحتلال التركي.