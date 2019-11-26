غارات مجهولة المصدر تستهدف ريف حلب الشمالي

استهدفت غارات جوية مجهولة المصدر، مواقع في ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة المدارة والمدعومة من أنقرة، في وقت متأخر من مساء أمس

ووفق ما تناقلت أوساط معارضة، فقد سُجّلت 6 غارات من طائرات مجهولة الهوية، تركّزت على محيط بلدة ترحين، في منطقة الحرّاقات النفطية.



وتناقل ناشطون في المنطقة تسجيلات مصوّرة للحرائق التي نشبت جرّاء الغارات، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارات. وقالت أوساط محلية إن الغارات استهدفت ناقلات نفط ما أدى إلى اشتعالها.



وتضم المنطقة المستهدفة حرّاقات نفط تستخدم لتكرير النفط الخام بطريقة بدائية؛ وكان يتم الحصول على النفط الخام من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شرقي الفرات، في حين كانت تباع المنتجات المكرّرة في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، ويهرّب قسم منها إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.



وكانت الضربات التي نفّذها «التحالف الدولي» ضد أفراد من تنظيم «داعش»، هي آخر الغارات الجوية التي استهدفت ريف حلب الشمالي الخاضع للاحتلال التركي.