عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة واعتقال 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة حيث شن فجر اليوم غارتين على القطاع.



وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع “إف 16” قصفت اليوم مناطق غرب مدينة دير البلح وأرضا زراعية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أمس عن سقوط طائرة استطلاع دون طيار من نوع سكاي لارك شرق قطاع غزة.



إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين بينهم 4 أسرى محررين خلال اقتحامها طوباس ورام الله وصوريف بالضفة الغربية والعيساوية وسلوان في القدس المحتلة فجر اليوم.



وكانت فتاة فلسطينية أصيبت أمس بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها على مفرق مستوطنة عصيون شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وكالات