طهران: لا مكان للولايات المتحدة في المنطقة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه لا مكان لمخططات الولايات المتحدة في المنطقة.



وأوضح قاسمي في تصريح له اليوم أن ظروف المنطقة تشير إلى أنه بالرغم من جميع المشاكل والتجاذبات إلا أنه لا مكان للولايات المتحدة فيها معتبراً أن زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى العراق بشكل سري تعتبر انتهاكا لسيادته وإهانة لشعبه.



وفي سياق آخر دحض قاسمي الأخبار المتداولة عن أن الاتحاد الأوروبي وضع شروطاً على طهران لإطلاق قناة مالية خاصة مؤكداً أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً.



ولفت إلى أن تعاون الأوروبيين مع إيران قديم وهم على دراية بشكل جيد بسمات إيران مشيراً إلى أن سبب مشكلات القناة المالية (اس بي في) هو ضعف أوروبا تجاه الولايات المتحدة والضغوط الكبيرة من قبل الأخيرة عليها وبالتالي إذا ما أريد تطبيق آلية مالية كهذه في أي مكان من العالم فسيستغرق تطبيقها وقتاً طويلة في ظل هذه التعقيدات التي تحويها.