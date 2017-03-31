طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق يحققون المرتبة الأولى في المسابقة الإقليمية في مجال المحاكم الصورية للقانون الدولي الإنساني

فاز طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق بالمرتبة الأولى في المسابقة الإقليمية في مجال المحاكم الصورية للقانون الدولي الإنساني والتي عقدت أمس وأمس الأول في جامعة القاهرة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وتم اختيار المشاركين من مؤسسات التعليم العالي المتخصصة بالقانون في العالم العربي من سبع دول عربية.



وفاز الفريق السوري المكون من الطلبة هلا ديوب وإيهاب كسيبة وآلاء شيخ الحارة ومدربهم الدكتور أحمد عمر بالمرتبة الأولى بعد تغلبهم على الفريق المصري في نصف النهائي وتغلبهم على الفريق المغربي في المرحلة النهائية.



وأثبت الطلبة المشاركون جديتهم وقدرتهم على العمل والفوز ورفع اسم بلدهم سورية عاليا وبذلك تحقق جامعة دمشق المرتبة الأولى من المشاركة الأولى.

سانا