طائرات إسرائيلية تعتدي على شرق سوريا

ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أن إسرائيل اعتدت على معسكر للجيش السوري تحت الإنشاء شرق سوريا في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية.



وذكرت وحدة الإعلام الحربي نقلا عن مصدر أمني في سوريا "استهدف العدو معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه، لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين... كان المبنى خاليا وقت الاستهداف ولا توجد إصابات ابدا خلافا لما روج له إعلام العدو".

وأضافت أن الواقعة حدثت في منطقة البوكمال.

وقال العدو الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الخارجية.