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طائرات إسرائيلية تستهدف مرابض مدفعية للجيش السوري مهمتها التصدي لـ "النصرة"

استهدفت "طائرات الإحتلال الإسرائيلي مرابض مدفعية للجيش السوري مهمتها التصدي لجبهة النصرة في القنيطرة".

ودمر الجيش السوري مقراً لجبهة النصرة في قرية الحميدية بالقنيطرة جرّاء استهدافه بصاروخ أرض أرض".

وأشارت "إلى أن طائرة إسرائيلية مُسيرة إستهدفت دبابة سورية ومدفع 105 تابعين لفوج الجولان في الدفاع الوطني، بعدما كانت قد استهدفت موقعين للدفاع الوطني في بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة".

هذا وكان مصدر في 26 حزيران/ يونيو الحالي أفاد بسقوط شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف نقطة لفوج الجولان التابع للدفاع الوطني في القنيطرة، بعدما شهدت جبهة الجولان توتراً متصاعداً بعد سقوط قذائف على القسم المحتل من الجولان السوري.

وقبل يومين، كان سلاح الجو الإسرائيلي قد استهدف دبابتين للجيش السوري في القنيطرة بعد سقوط قذائف على الجولان السوري المحتل، وأكدت مراسلة الميادين في حينها أنّ هجوماً لجبهة النصرة تزامن مع غارة جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحدى النقاط في القسم المحرر من الجولان.

المصدر: الميادين

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