صيادلة في دمشق يبيعون حليب الأطفال بضعف سعره..والسبب (مقطوع)!

اشتكى أحد المواطنين على صفحته الخاصة على الفيس بوك حول أسعار أحد أنواع حليب الاطفال المستورد من لبنان والذي يعمل كمساعد للإرضاع الطبيعي.

وذكر في المنشور أنه أشترى حليب من أحدى صيدليات دمشق «صيدلية خلدون» -حسب قوله- بسعر ٦٥٠٠، ليتفاجأ بأن عند زيارته لمدينة حمص بأن سعرها الحقيقي ٢٢٠٠ ليرة سورية لا غير.

وفي جولة على عدد من الصيدليات بدمشق لمعرفة الحقيقة، حيث أكد صيادلة بأن الحليب المذكور مقطوع من الأسواق هذه الفترة، مما أدى إلى احتكاره ورفع سعره لضعفين من قبل بعض الصيدليات، نظراً لحاجة الناس إليه واضطارهم إلى تأمينه لأطفالهم .

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