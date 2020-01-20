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صحيفة: عملية تأليف الحكومة اللبنانية توقفت أمس على "عقدة وزير"

بعد موافقة الأغلبية النيابية اللبنانية على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة، يقوم الأخير بجملة من الاتصالات واللقاءات للتوصل إلى صيغة حكومية تراعي التوازنات والشارع اللبناني المنتفض.

وكشفت صحيفة "​الجمهورية​" اللبنانية أن عملية تأليف ​الحكومة​ توقفت، أمس الأحد، على عقدة وزير واحد لم تتفق عليه الأطراف السياسية.
وأشارت مصادر خاصة للصحيفة أن المشاورات تستمر، وقد يكون هناك إجراءات زيادة وزيرين جديدين لتصبح التشكيلة الوزارية من 20 وزيرا بدلا من تشكيلة الـ18 التي يتمسك بها رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​.

وأفادت المصادر إلى أن جولة جديدة من ​الاتصالات​ ستجري، اليوم، بحثا عن مخرج، تبقى فيه التشكيلة الوزارية المطروحة كما هي، ويُضاف إليها وزيران.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.