صحيفة أمريكية: البغدادي قُتل بالوشاية وليس بعمل استخباراتي مثلما تحدث ترامب

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالاً للصحفي “باتريك جونسباكليت” يتحدث فيه عن طريقة مقتل أبو بكر البغدادي، والتي كانت عن طريق الوشاية من قبل أحد مسلحي تنظيم “داعش”.



وجاء في المقال:



اعترف بعض المسؤولين الأمريكيين بأن تصفية متزعم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، تمت بواسطة مساعدة قدمها مسلح في التنظيم، وقد يحصل على مكافأة بملايين الدولارات.



إن العثور على موقع اختباء البغدادي، تم بفضل الوشاية ومعلومات من مسلح في التنظيم، كان مرافقاً للبغدادي خلال تنقلاته بسورية وشارك في الإشراف على بناء منزله.



المعلومات المفصلة التي توفرت لدى المتعاون حول موقع وجود البغدادي، ومخطط المبنى الذي اختبأ فيه لعبت دوراً حيوياً، في العملية التي نفذتها الولايات المتحدة.



وخلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العملية في إدلب، مدح ترامب جهاز الاستخبارات كبير جداً، واصفاً عملهم بالذكي والاستثنائي، ولكن وشاية أحد المسلحين من تنظيم “داعش” عن مكان تواجد زعيمه لا تعتبر بـ”العمل الاستخباراتي” الذكي والاستثنائي مثلما وصفه ترامب.



حتى أن حكاية ترامب لم يصدقها الكثيرون، لدرجة أن معظم البرامج السياسية الساخرة التي تبث من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، سخرت من الإعلان وترامب نفسه مثل برنامجي “جيمي فالون وجيمي كيميل”.



وحتى الآن لم تكشف السلطات الأمريكية أي تفاصيل تتعلق بوجود متعاونين من داخل التنظيم، ساهموا في عملية التصفية.