شروط إيرانية مقابل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي

قدم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي شروطاً تتعلق بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.



ووفقاً لوكالة “أرنا” الإيرانية، فإن عراقجي أعلن أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مشروطة بـ “رفع كامل الحظر المفروض على إيران حتى الآن”.



بدورها، وكالة “سبوتنيك” الروسية أجرت حواراً مع عراقجي، قال فيه: “الشرط اللازم للقبول بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي هو رفع كل ألوان الحظر”.



واعتبر المسؤول الإيراني أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها عام 2020 المقبل “لن تؤثر على الاتفاق النووي الإيراني”.



وحول عودة إيران إلى ما كانت عليه من مستوى تخصيب اليورانيوم قبل الاتفاق النووي، قال عراقجي : إن “إجراءاتنا مرتبطة بالأوضاع القادمة، فالآن لا يمكن الحديث عن أي قرار”.



وأردف عراقجي كلامه مشدداً على ضرورة أن تضمن أوروبا مصالح إيران وأهمها “القدرة على تصدير نفطها وتسلم عائدات ذلك عبر القنوات المصرفية”.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في شهر أيار من عام 2018 الفائت، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض سلسلة عقوبات أشد صرامة من العقوبات السابقة على إيران.



أيضاً، الدول الأوروبية وعدت عقب الخروج الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي بالتعويض عن تأثيرات الإجراء الأمريكي، وأن تمكن إيران من الاستفادة من مزايا الاتفاق النووي، لكن بالرغم من مرور نحو 18 شهراً، لم تترجم هذه الوعود على الأرض، حسب ما أكده بعض المراقبين.



تجدر الإشارة إلى أن طهران منحت بمنتصف عام 2019 الجاري، الأوروبيين والصين الموقعين على الاتفاق النووي مهلة 60 يوماً من أجل “إنقاذ الاتفاق”، أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق، وفقاً لوسائل إعلام مختلفة.