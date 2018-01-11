سياسي تركي: أردوغان مسؤول عن وجود الإرهابيين في إدلب

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي اوزتورك يلماز أن رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن وجود المجموعات الإرهابية المسلحة في إدلب مشددا على أنه من حق الجيش العربي السوري محاربة هذه المجموعات في إدلب وباقي المناطق السورية.





واستغرب يلماز خلال حديث لقناة فوكس الإخبارية مساعي النظام التركي لوصف البعض من هذه المجموعات بالمعتدلة وقال إن البعض يصف المجموعات الإرهابية التي تحارب الدولة السورية بالمعتدلة ودون أن يوضح لنا كيف لهذه المجموعات وقوامها على الأقل 30 ألفا من الإرهابيين الأجانب أن تملك الأسلحة الثقيلة.





وأضاف أن تركيا الآن في وضع صعب وحرج جدا بعد اتفاقها مع إيران وروسيا من أجل التخلص من جبهة النصرة الإرهابية وحليفاتها في إدلب وجوارها مبينا أنه يبدو واضحا أن الجيش السوري مصمم لاستعادة إدلب والمناطق المجاورة لها كما سيستعيد الغوطة الشرقية وما تبقى من المناطق الأخرى التي ما زالت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية.



