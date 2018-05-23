سوريا تكشف الهدف الحقيقي وراء قصف آبار النفط
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سوريا تكشف الهدف الحقيقي وراء قصف آبار النفط

أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن التحالف الأمريكي قصف آبار النفط بسوريا بهدف عدم تمكين الدولة من الاستفادة منها واجبارها على دفع ملايين الدولارات لإعادة تأهيل هذه الحقول.

وقال المقداد لوكالة “سبوتنيك”، إن التحالف “قصف معظم آبار النفط السورية وعطل الكثير منها بهدف وحيد هو عدم تمكين الدولة السورية من الاستفادة منها وإجبار سوريا على دفع ملايين الدولارات لإعادة تأهيل هذه الحقول”.

وأضاف: “في الحقول التي بقيت في الاستخدام قام التحالف بتسليط جماعات تابعة له من بينها جماعات كردية انفصالية فنحن نعيد التأكيد على ان مكونات الشعب السوري بما فيها الكردي هم جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب السوري”.

وفيما يخص تصريحات واشنطن حول سحب قواتها من سوريا وإحلال قوات عربية، قال المقداد إن ذلك يستهدف جر الأخيرة إلى نزاع مع دمشق وهذا أمر خطير جدا.

وتابع: “ابتزاز مالي للدول العربية وإجبارها على دفع المزيد من الأموال لخزينة الولايات المتحدة الأميركية التي على ما يبدو أنها مفلسة من جهة وتحميل الدول العربية وزر الانخراط المباشر في حرب على ما اعتقد ستكون موجهة ضد الدولة السورية”.

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