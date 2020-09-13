سحب دخان جديدة تعود إلى مرفأ بيروت

أظهرت صور جديدة لمرفأ بيروت وقد انبعثت منه سحب دخانية مع تداول معلومات عن اندلاع حريق متجدد في المرفأ بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.



وصرّح مسؤول الإطفاء في المرفأ الملازم الأول ميشال المر فإنّ "ما حدث بالمرفأ ليس حريقاً جديداً إنما أفران من بقايا الحريق السابق يجري تبريدها وسيارات الإطفاء لم تغادر المرفأ منذ أيام".



فيما قال الملازم أول علي نجم من فوج إطفاء بيروت إن "الدخان الأبيض ناجم عن تبخر المياه وعمليات تقليب مخلفات الحريق".



وأوضح أن فرق الإطفاء تواصل عمليات التبريد وليس هناك خطر والنيران محصورة.واندلع حريق في مرفأ بيروت يوم الخميس الماضي، في السوق الحرة في أحد الأماكن المليئة بالإطارات المطاطية.



ولم تكشف رسمياً السلطات عن سبب الحريق، إلا أن مسؤولين أكدوا أنه اندلع بسبب أعمال اللحام أثناء إصلاحات بعد انفجار الميناء الشهر الماضي.