تصاعد التوتر الأمني في الحسكة..والجيش يواصل تمشيط البادية الشرقية
أنقرة ترتّب أوراق إدلب بغطاء أميركي: استعدادٌ لتوسيع الجبهات
شهيد و جريح في عدوان إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة
الجيش يدمر أوكارا وآليات لإرهابيي (جبهة النصرة) في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب
العثور على مشفى ميداني لإرهابيي (الخوذ البيضاء) في قلعة المضيق بريف حماة
أول عصيان داخل «قسد» في ريف الحسكة
الحرب تفتح «العين» على «كنز» الشريط الساحلي
أسر 3 مجموعات من «جيش العزة»… وروسيا تعزز قواتها في تل رفعت
الاحتلال يغير ديمغرافياً في عفرين ويطرد مسلحي حمص لمصلحة مسلحي حماة
مصدر عسكري الجيش يبسط سيطرته على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي
برعاية أمريكية : مفاوضات بين «قسد» وتركيا تر حول اقتسام أراضي الشمال السوري
«معركة تحرير إدلب الكبرى» الجيش يواصل الرد على خروقات الإرهابيين
السيد نصر الله: ماحصل في 25 أيار 2000 هو هزيمة كاملة للعدو الإسرائيلي
الجيش السوري يقضي على 350 إرهابيا من النصرة في محافظة حماة
غليان جبهات «جيب إدلب» يحيي سيناريوات «ما قبل سوتشي»
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

روسيا: الحكومة السورية تتخذ خطوات نشيطة لزيادة عودة المهجرين

أكدت روسيا أن الحكومة السورية تتخذ خطوات نشيطة تستهدف زيادة فعالية عودة السوريين المهجرين من أراضي الدول الأجنبية.


وجاء في النشرة اليومية لمركز المصالحة الروسي أمس الأثنين: أنه وخلال الـ24 ساعة الماضية عاد من الدول الأجنبية 1154 شخصاً إلى سورية، مبينة أن من بينهم 407 أشخاص عادوا عبر معابر جديدة يابوس وتلكلخ من لبنان، و747 شخصاً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.


وذكرت النشرة، أن الحكومة السورية نشرت 11 معبراً بينها معابر خارجية وهي خمسة معابر على الحدود السورية-اللبنانية “الزمراني وجديدة يابوس والعريضة‎ وتلكلخ والقصير (جوسية)”، ومعبر واحد مع الأردن (نصيب)، إضافة إلى معابر داخلية منها 3 معابر برية “أبو الضهور (إدلب) والصالحية (دير الزور) وجليغم (ريف حمص الشرقي)، بالإضافة إلى معبر جوي واحد هو “مطار دمشق الدولي”، ومعبر بحري واحد في بانياس.


ولفتت إلى أنه لتحقيق خروج آمن للنازحين من منطقة خفض التصعيد في إدلب إضافة لمعبر أبو الضهور، فإنه من المخطط (إعادة) افتتاح معبر صوران الجديد (17 كم شمال حماة).

 


الوطن