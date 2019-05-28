روسيا: الحكومة السورية تتخذ خطوات نشيطة لزيادة عودة المهجرين

أكدت روسيا أن الحكومة السورية تتخذ خطوات نشيطة تستهدف زيادة فعالية عودة السوريين المهجرين من أراضي الدول الأجنبية.



وجاء في النشرة اليومية لمركز المصالحة الروسي أمس الأثنين: أنه وخلال الـ24 ساعة الماضية عاد من الدول الأجنبية 1154 شخصاً إلى سورية، مبينة أن من بينهم 407 أشخاص عادوا عبر معابر جديدة يابوس وتلكلخ من لبنان، و747 شخصاً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.



وذكرت النشرة، أن الحكومة السورية نشرت 11 معبراً بينها معابر خارجية وهي خمسة معابر على الحدود السورية-اللبنانية “الزمراني وجديدة يابوس والعريضة‎ وتلكلخ والقصير (جوسية)”، ومعبر واحد مع الأردن (نصيب)، إضافة إلى معابر داخلية منها 3 معابر برية “أبو الضهور (إدلب) والصالحية (دير الزور) وجليغم (ريف حمص الشرقي)، بالإضافة إلى معبر جوي واحد هو “مطار دمشق الدولي”، ومعبر بحري واحد في بانياس.



ولفتت إلى أنه لتحقيق خروج آمن للنازحين من منطقة خفض التصعيد في إدلب إضافة لمعبر أبو الضهور، فإنه من المخطط (إعادة) افتتاح معبر صوران الجديد (17 كم شمال حماة).



الوطن





