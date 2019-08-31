رجل أعمال عراقي: التعاون التجاري سيكون أكبر لأن الصناعة السورية مرغوبة
صرح رجل الأعمال العراقي مالك الشمري المشارك في معرض دمشق الدولي بأن هذه المشاركة الثالثة على التوالي للعراق في معرض دمشق الدولي منذ انطلاقه خلال الحرب، مضيفاً: نلحظ تحسناً أكبر بين دورة وأخرى للمعرض
و«نأمل في هذه الدورة أن يكون التبادل التجاري أكبر والعقود والاجتماعات أكثر مع التجار»، مشيداً بالمعرض، على اعتباره من المعارض المهمة جداً، مضيفاً: «تنظيمه عال جداً، ومن أفضل المعارض التي شاركت فيها على المستوى العربي والعالمي».
وأشار الشمري إلى أن التعاون التجاري سيكون أكبر، فالصناعة السورية مرغوبة في العراق، وخاصة النسيجية والميكانيكية.
الوطن