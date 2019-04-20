الرئيس الأسد يستقبل ألكسندر لافرينتييف مبعوث بوتين إلى سوريا
رئيس جمهورية القرم: نعتزم تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سورية
التنظيمات الإرهابية تدمر جسر التوينة في ريف حماة الشمالي
زاخاروفا: إرهابيو النصرة والخوذ البيضاء يحضرون لاستفزازات جديدة باستخدام مواد سامة في إدلب
أزمة المحروقات السورية بين العقوبات والسياسات
روسيا تنفي الأنباء حول نقل رفات "إيلي كوهين" من سوريا
وزارة النفط تكشف السبب الحقيقي لأزمة البنزين
ماهي خطة موسكو ’غير المعلنة‘ تجاه اتفاق دمشق وطهران وبغداد؟
الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري الهند والبرازيل لدى سورية
ظريف في دمشق
هل يلحق رفات كوهين بزخاريا إلى تل أبيب؟
أزمة البنزين بوابة نحو «السعر العالمي»: أين النفط السوري؟
32 ألف جندي سوري مسرح من الجيش يستعدون للحصول على رواتب الدعم
حفيد الجنرال غورو في سورية اليوم للاعتذار عن جرائم بلاده
تصعيد في حلب وريف حماة: تقشّف حكومي في استهلاك الوقود
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

رئيس مجلس الشعب يبحث مع بروجردي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث رئيس مجلس الشعب حموده صباغ وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني رئيس الوفد البرلماني الإيراني إلى مؤتمر برلمانات دول جوار العراق علاء الدين بروجردي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وإيران.


وجدد الجانبان خلال اللقاء قبيل انعقاد المؤتمر تأكيدهما على تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار التنسيق المشترك على الاصعدة كافة وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب.


ووصف بروجردي إعلان الرئيس الأمريكي حول الجولان العربي السوري المحتل بأنه “قرار باطل وغير شرعي” مشيرا إلى أن “قرارات كثيرة صدرت من الإدارة الأمريكية تماثل هذا القرار لكنها لم تحقق شيئا”.


وكان صباغ التقى رؤساء وشيوخ العشائر العربية العراقية أمس في مقر إقامته بالعاصمة العراقية بغداد وأعرب عن تقديره لوقفة العشائر العراقية المساندة لسورية في حربها ضد الإرهاب مؤكدا أن سورية والعراق شعب واحد وتاريخ واحد ومصير مشترك.

 



سانا