القوات الروسية تواصل تحركاتها المكثفة في شمال شرق البلاد
ألمانيا تسحب حق اللجوء من آلاف السوريين
انتشار حالة من التوتر بين قوات الاحتلال التركي وفصائلها في ريف الحسكة
مصدر مطلع ينفي التنسيق بين سورية وتركيا ضد “الوحدات الكردية”
الحكومة الروسية تقدم استقالتها
توضيح من المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية د.بثينة شعبان
تظاهر مجموعة مواطنين في مدينة السويداء احتجاجاً على الواقع المعيشي الصعب
«المركزي» : إصدار جديد لشهادات إيداع... والليرة تسجّل انخفاضاً غير مسبوق
الجيش يمسك بهدنة إدلب وهدوء في حلب يسبق «العاصفة»
عدوان يستهدف مطار «T4» العسكري في ريف حمص
الاحتلال الأمريكي يجري عمليات حفر وتنقيب عن الآثار السورية بمساعدة خبراء “إسرائيليين”
دير الزور .. ضحايا مدنيون جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء خروجهم بمظاهرة ضد ممارسات “قسد”
خروج المئات من أهالي إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة والجيش يصد هجوماً لـ«النصرة» ويدك مواقعها
لقاء أمني سوري تركي روسي
هدنة إدلب: هشاشةٌ لا تمنع الاستثمار
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

دياب لا يزال عند موقفه من تشكيل حكومة لبنانية مصغرة

بعد تكليف الأغلبية النيابية اللبنانية حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة، يقوم الأخير بجملة من الاتصالات واللقاءات للتوصل إلى صيغة حكومية تراعي التوازنات والشارع اللبناني المنتفض.

كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن لقاء جمع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وكان إيجابيا، حيث تناول سبل تشكيل الحكومة وتهيئة الظروف الإيجابية لمسار التأليف الحكومي بين مختلف القوى السياسية.

وبحسب المصادر فإن رئيس الحكومة المكلف ما زال على موقفه من تشكيل حكومة مصغرة مؤلفة من 18 وزيرا.

وأضافت المصادر أن "هناك إجماعا من مختلف الأطراف على أهمية تسهيل ​تأليف الحكومة​ في ظل تفاقم الأوضاع التي يعيشها ​لبنان​".

وتابعت المصادر: "دخول "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري على خط التأليف ولقاء ممثليهما مع دياب ساهم في تذليل العقبات العالقة، ونتج عن المباحثات الأخيرة التوجه لتشكيل حكومة من 24 وزيرا بدل 18، وذلك بإضافة 6 أسماء لشخصيات سياسية وأخذ بري على عاتقه مهمة إقناع دياب بهذا الأمر خاصة أن هناك اتفاقا بين الفرقاء الذين دعموا تكليفه بهذا الشأن".

وختمت الصحيفة قائلة: "حظوظ نجاح هذا الاتفاق وإعلان الحكومة متوقفة على تجاوب دياب مع هذا التوجه".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.