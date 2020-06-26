دول أوروبية تدعو إلى إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا دون شروط

دعت كل من باريس وروما وبرلين مساء الخميس إلى إنهاء "كل التدخلات" الأجنبية في ليبيا، داعيةً الأطراف الليبيين على "إنهاء المعارك فورا وبلا شروط".



وفي بيان أوروبي مشترك، دعت باريس وروما وبرلين مساء أمس الخميس إلى إنهاء "كل التدخلات" الأجنبية في ليبيا، وحضت الأطراف الليبيين على "إنهاء المعارك فورا وبلا شروط".



وقالت الدول الأوروبية الثلاث إنه «في مواجهة الخطر المتنامي لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبيين إلى إنهاء المعارك على الفور وبلا شروط" وإلى تعليق التعزيزات العسكرية في البلاد».

وقال البيان إن الدول الثلاث «تحض أيضا الجهات الأجنبية على إنهاء كل التدخلات، وعلى الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي».



ويجري الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين بعد ظهر الجمعة عبر دائرة تلفزيونية محادثات تتعلق بـ"الحوار الاستراتيجي" بين بلديهما وبعدد من القضايا بينها الأزمة في ليبيا، بحسب ما أعلن الإليزيه الأربعاء.



وكانت باريس عبّرت بالفعل عن "قلقها" من "السلوك الروسي في ليبيا"، ولا سيما "بشأن قوة فاغنر" المكونة من مرتزقة روس.



في المقابل اتهمت تركيا الثلاثاء فرنسا بـ"لعب لعبة خطرة" في ليبيا بدعمها القوات المناهضة لحكومة طرابلس، مكررةً بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها ماكرون الاثنين بشأن أنقرة.