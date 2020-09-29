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خلال 24 ساعة.. 3 إنزالات أمريكية في محافظتي دير الزور والرقة

نفذت مروحيات الاحتلال الأمريكي عملية إنزال جوي في قرية “جديد عكيدات”، الواقعة في ريف دير الزور الشرقي (شرق الفرات)، لتعتقل ثلاثة من تجار “النفط الخام”، المتواجدين في المنطقة، لتكون عملية الإنزال الثالثة خلال أقل من 24 ساعة في محافظتي دير الزور والرقة.

مصادر أهلية قالت، إن مروحيات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالاً جوياً في وقت مبكر من صباح اليوم في قرية “جديد عكيدات”، لتعتقل كل من “فيصل الخلفو – غنام المحمود الهلوش – كامل هشام الهلوش”، الذين يعملون بتجارة النفط الخام وتكريره بشكل بدائي بعد شرائه من “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تسيطر على الحقول النفطية في ريف دير الزور.

وفي ساعة متأخرة من ليل أمس، نفذت المروحيات الأمريكية عملية إنزال جوي إلى الشمال من قرية “الصبحة”، التابعة لمدينة “البصيرة” في ريف دير الزور الشرقي أيضاً، ونتيجة لانتشار “قسد” بشكل مكثف في محيط المنطقة التي نفذت فيها عملية الإنزال لم يتبين ماهية المنطقة المستهدفة، وما إذا كانت العملية قد أسفرت عن اعتقالات، إذ لم تسمع أصوات اشتباكات في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد نفذت عملية إنزال جوي يوم أمس في قرية “المشهداني”، التابعة لمدينة “مركدة” في ريف الحسكة الجنوبي، ما أسفر عن مقتل شخص من الجنسية العراقية، واعتقلت أخيه، وتؤكد مصادر أهلية في المنطقة لـ “أثر برس” أن المجموعة المنفذة للإنزال أخذت جثة القتيل الذي اتهمته “قسد”، بـ “موالاة تنظيم داعش”، لتقلع الطائرات باتجاه مدينة “الشدادي” في ريف الحسكة الجنوبي أيضاً، والتي تتواجد فيها واحدة من أكبر القواعد العسكرية غير الشرعية لقوات الاحتلال الأمريكي.

يذكر أن قوات الاحتلال الأمريكي كية كانت قد أوقفت بشكل غير معلن عمليات الإنزال الجوي التي كانت تنفذها في المناطق الشرقية من سورية، وتعد العمليات الثلاث التي شهدتها المنطقة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، هي الأول من نوعها منذ ما يزيد عن ستة أشهر.

 


محمود عبد اللطيف 