حركة "طالبان" تطالب بـ"نظام إسلامي" لحكم أفغانستان

أكدت حركة "طالبان" اليوم أن «مستقبل أفغانستان يجب أن يقوم على نظام إسلامي». واعتبر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"أن «اختيار النظام السياسي للبلاد يعود للأفغان أنفسهم».



وصرح زعيم "طالبان" السياسي الملا "عبد الغنی برادر" أنه «يتطلع لأفغانستان دولة مستقلة تنعم بالسلام والاستقرار».



من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في افتتاح المحادثات إن «اختيار النظام السياسي لأفغانستان قرار يعود للأفغان أنفسهم وتتخذه الحكومة وطالبان»، وعبر عن أمله بأن يحمي الحل المنشود لأزمة أفغانستان حقوق جميع الأفغان والتقدم الاجتماعي، بما في ذلك وجود المرأة في الحياة العامة.



وأضاف "بومبيو": «حركة طالبان تعهدت بأنها لن تستضيف عناصر إرهابية»، وتابع مخاطباً الممثلين الأفغان في المحادثات: «لا أستطيع أن أحثكم بقوة كافية على اغتنام هذه الفرصة لتحقيق السلام، أنتم لا تعملون حالياً من أجل هذا الجيل من الأفغان فحسب، بل للأجيال القادمة أيضاً».



وجاءت هذه التصريحات خلال مراسم افتتاح محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية "الدوحة".



وتنعقد محادثات السلام الأفغانية التي طال انتظارها، في أعقاب اتفاق ينص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أبرمته واشنطن مع "طالبان" في شهر شباط الماضي.