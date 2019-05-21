الكلمة الكاملة للرئيس الأسد أمام خطباء «مركز الشام الإسلامي »
محيط إدلب نحو معارك أوسع؟
الجيش يتصدى لعدوان «إسرائيلي» جديد.. والاحتلال يختبر «إنذاراته»
أنقرة تعود إلى «اتفاق إدلب» لإنقاذ الإرهابيين
«هدنة» بلا وقف لإطلاق النار: مهلة جديدة لأنقرة لتنفيذ «سوتشي»
الفوضى إلى تصاعد في عفرين.. والاحتلال التركي يضيق على رافضي التسويات
الخارجية: سورية لم تستخدم الأسلحة الكيميائية لأنها لا تمتلكها أصلا
الجيش يقضي على دواعش في البادية وخروج دفعة جديدة من «الركبان»
تفاقم ظاهرة "غياب النجم" في الإعلام السوري!..
الخلاف على د.طيب تيزيني بعد رحيله
أنباء تركية عن نية «قسد» والتحالف الاعتداء على مواقع غرب دير الزور
مصادر عسكرية: الاعتداء الإسرائيلي نفذ بطائرات «درون»
هدنة 72 ساعة في الشمال.. الجيش يلتزم والإرهابيون يخرقونها
مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوضح آلية توزيع المنحة الشهرية للمسرّحين
الجيش العربي السوري يثير غضب أردوغان
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

حركة أمل: للتنسيق مع سورية لإعادة المهجرين

دعا رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل اللبنانية مصطفى الفوعاني إلى التنسيق مع سورية من أجل عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب.وأكد الفوعاني في كلمة بالبقاع، أن الجولان العربي السوري أرض محتلة وستعود لا محالة إلى سورية.


وشدد الفوعاني على أن ما حققته سورية من إنجازات في مواجهة الإرهاب أفشل مخططات الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وسيمهد الطريق لإسقاط ما تسمى (صفقة القرن) الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.


من جانبه غرد النائب اللبناني اللواء جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «بعد تضييق أميركا على النفط الإيراني وتفجير ناقلات نفط وضرب منشآت نفطية في الخليج، الكل يعلن عدم الرغبة في الحرب، والحرب مصلحة إسرائيلية، لا عربية ولا إيرانية، وقمة خليجية إسلامية كما قبل الحرب على سورية، أين لبنان من كل هذا؟»وختم بالقول: «على بعض الرؤوس الحامية ألا تخطئ كما أخطأت في سورية».