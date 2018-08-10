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حرس الحدود العراقي يقتل خمسة إرهابيين غرب البلاد

قتلت قوات حرس الحدود العراقية اليوم خمسة إرهابيين واعتقلت اثنين آخرين خلال محاولة تسللهم إلى الحدود عبر قضاء القائم غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول قوله في بيان: “إن قوة من قيادة قوات حرس الحدود تمكنت من قتل خمسة إرهابيين والقت القبض على اثنين آخرين خلال احباطها محاولة تسلل عناصر إرهابية شمال قضاء القائم قرب الحدود العراقية السورية”.

وأضاف رسول: “إن القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة والفرقة الثامنة شرعت أيضا بعملية تفتيش لتأمين المنطقة بإسناد طيران الجيش”.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي والمطلوبين والبحث عن مخابئ وأسلحة التنظيم في الصحراء والمناطق المحررة .

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