جهات لبنانية تحاول استصدار مرسوم لتجنيس العشرات غالبيتهم سوريون.. والسبب؟

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية قائمة “سرية” بعشرات الأسماء لأشخاص يحملون جنسيات مختلفة، قالت إن هناك من يعمل “تحت جنح الظلام” لاستصدار مرسوم تجنيس، في ظل حكومة تصريف الأعمال القائمة، لمنح الجنسية لهؤلاء على خلفية اعتبارات معينة.

وطرحت الصحيفة، في مادة نشرتها ضمن عددها الصادر يوم الخميس 31 أيار المنصرم، تساؤلا حول المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأشخاص لمنحهم الجنسية اللبنانية، حيث توصلت إلى أن غالبية الأسماء المطروحة ضمن القائمة عائدة لرجال أعمال “دسمين يمكن أن يدفعوا من ربع مليون إلى ملايين الدولارات، فيما تكون الفئة العادية، وربما أحياناً المعدومة، لا تتجاوز نسبتها العشرة في المئة من أصل كل هؤلاء المجنسين”.

وتضمنت القائمة التي نشرتها صحيفة الأخبار اللبنانية عشرات الأسماء سنورد منها أسماء حاملي الجنسية السورية:

1 – مصطفى زخريا خليل من جنسية قيد الدرس وزوجته نسيمه فكرت حسن من الجنسية السورية.

2 – وليد محمد حسان أزهري وزوجته رابعة محمود زريق من الجنسية السورية.

3 – ميا نزار أسعد من الجنسية السورية.4 – محمد غياث محمد نديم المشنوق من الجنسية السورية.

5 – أحمد سلطان مروان أسرب من الجنسية السورية.

6 – ريما هاني مرتضى من الجنسية السورية.

7 – هانيه هاني مرتضى من الجنسية السورية.

8 – مازن هاني مرتضى وزوجته ندى نزار أسعد من الجنسية السورية.

9 – حسن أحمد الهبرة من الجنسية السورية.

10 – فادي حسن الهبرة من الجنسية السورية

11 – محمد أنور حسن الهبرة من الجنسية السورية

12 – حسام حسن الهبرة من الجنسية السورية

13 – حسان حسن الهبرة من الجنسية السورية

14 – ماهر محمد دالاتي من الجنسية السورية

15 – هادي فاروق جود من الجنسية السورية

16 – رشاد فاروق جود من الجنسية السورية

17 – محمد فاروق جود من الجنسية السورية

18 – خلدون محمد الزعبي من الجنسية السورية

19 – محمد ضياء الدين محمد أيمن الأتاسي من الجنسية السورية

20 – عبد القادر عبدالله صبره وولداه عبد الله وبشار من الجنسية السورية

21 – مفيد غازي كرامه وزوجته لينا صياح خشيفه من الجنسية السورية

22 – زينه شريف حديقه من الجنسية السورية

23 – كرم أسعد أيوب من الجنسية السورية

24 – نورس أكرم أيوب من الجنسية السورية

25 – لورنس أكرم أيوب من الجنسية السورية

26 – سامر أنطوان يوسف من الجنسية السورية

27 – أنطوان يوسف يوسف وزوجته دعد عبدالله معوض وولدهما نمر يوسف الجنسية السورية

28 – يوسف عادل مقدسي من الجنسية السورية

30 – جورج سهيل حموي من الجنسية السورية

31 – مروان ميشيل الحداد من الجنسية السورية

32 – هوفيك أرتين جرجيان من الجنسية السورية

33 – جمال محمد طه وزوجته لينا إبراهيم خضر وولداهما موسى وعيسى من الجنسية السورية

34 – سامر فوز من الجنسية السورية



جريدة الأخبار اللبنانية









