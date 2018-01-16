جنرال تركي متقاعد: أردوغان داعم أساسي للإرهاب في سورية

أكد الجنرال التركي المتقاعد أردوغان كاراكوش أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان هو سبب أساسي للأزمة في سورية لأنه دعم التنظيمات الإرهابية منذ البداية.





وقال كاراكوش في حديث لقناة الشعب التركية اليوم: “أن أردوغان الذي يهدد ويتوعد الجميع نسي أنه هو السبب في كل المشاكل التي يتحدث عنها في سورية والمنطقة برمتها”.

وأشار كاراكوش إلى أن وجود قوات النظام التركي شمال سورية ما هي إلا دعم للتنظيمات الإرهابية الموجودة هناك معرباً عن قلقه من التطورات المحتملة.





ولفت كاراكوش إلى أن النظام التركي سيجد نفسه في مأزق صعب ومعقد وخطير إذا لم يستخلص العبر من أخطائه السابقة.





وكان رئيس حزب الوطن التركي دوغو بارينجاك دعا فى حديث لقناة الشعب التركية أمس أردوغان إلى التخلي عن دعم التنظيمات الإرهابية في سورية موضحاً أن أردوغان انتهج سياسات خاطئة وفاشلة على الصعيدين الداخلي والخارجي وهو ما يشكل خطراً على مستقبل تركيا.





وحول نظام أردوغان أراضي تركيا إلى ممر ومقر للتنظيمات الإرهابية ودعمها بالمال والسلاح كما قام بشراء النفط السورى المسروق من تنظيم “داعش” الإرهابي ومعالجة مصابى الإرهابيين في المستشفيات التركية.



