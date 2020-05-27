ثلاثة أفلام قصيرة ضمن «السينما في بيتك»

تتيح المؤسسة العامة للسينما مشاهدة مجانية لثلاثة أفلام روائية قصيرة عبر منصة فيميو (vimeo)، منها فيلمان احترافيان (كبسة زر) و (توتر عالي) ، وفيلم (آدم) الذي يندرج ضمن منح مشروع دعم سينما الشباب ، وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة المؤسسة (السينما في بيتك) للمساهمة في تسهيل فترة بقاء الناس في بيوتهم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



ـ كبسة زر :



فيلم (كبسة زر) إخراج أيهم عرسان ، قصة وسيناريو وحوار شادي وجد شاهين ، تمثيل : رنا شميس ، خالد القيش ، مصطفى سعد الدين ، فاتن شاهين ، ندين قدور ، الطفل جعفر محمود . وسبق للفيلم أن نال عدداً من الجوائز ، هي : جائزة أفضل سيناريو في مهرجان تهارقا السينمائي في السودان ٢٠١٦ ، جائزة أفضل فيلم في المسابقة الدولية لمهرجان جامعة بابل السينمائي في العراق ٢٠١٧ ، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان مزدة السينمائي في ليبيا ٢٠١٧ ، الجائزة الفضية في مهرجان إيراتو السينمائي في ليبيا ٢٠١٧ ، كما نال في مهرجان واسط السينمائي الدولي في العراق ٢٠١٧ الجائزة الفضية وجائزة أفضل ممثلة "رنا شميس" .



ـ توتر عالي :



فيلم (توتر عالي) إخراج المهند كلثوم ، سيناريو سامر محمد إسماعيل ، تمثيل : علي الصطوف ، مي مرهج ، ومشاركة خاصة للفنان أديب قدورة . وسبق للفيلم أن نال عدداً من الجوائز ، حيث نال جائزة الشرف في مهرجان تهارقا الدولي لفنون السينما بالسودان عام 2014 ، كما حصد في مهرجان السماوة السينمائي الدولي بدورته الرابعة بالعراق (2016) أربعة جوائز هي الجائزة الأولى لأفضل إخراج والجائزة الأولى لأفضل تصوير والجائزة الأولى لأفضل ممثلة "مي مرهج" والجائزة الثانية لأفضل مونتاج ، ونال في مهرجان الربيع الدولي في دورته الرابعة بمدينة قابس التونسية (2015) جائزتين هما جائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل ممثلة "مي مرهج"



ـ آدم :

فيلم (آدم) فكرة وسيناريو محمد المرادي ، إخراج محمد المرادي وايفا عبدُ ، تمثيل : الطفل حسن الكردي ، الطفل هاشم خضور وحضور خاص للفنان كفاح الخوص . إنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن دعم سينما الشباب ، وسبق للفيلم أن فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الخامس .



ـ رابط فيلم (كبسة زر) :



https://vimeo.com/422821909



ـ رابط فيلم (توتر عالي) :



http://https://vimeo.com/422807980



ـ رابط فيلم (آدم) :



http://https://vimeo.com/422812247





المصدر: آفاق سينمائية