تقرير أمريكي يكشف سيناريو العملية العسكرية في إدلب

كشف تقرير أمريكي عن سيناريو المعركة المتوقعة في إدلب عقب جولة المفاوضات الروسية - التركية في أنقرة، حيث توقع التقرير أن تبدأ قوات الجيش العربي السوري مدعومة من روسيا بعملية عسكرية على المناطق الواقعة جنوب الطريق الدولي إم 4.



وصدر التقرير عن معهد دراسات الحرب الأمريكي "ISW"، معتمداً في تحليله على مؤشرات وتصريحات سياسية تشير لموافقة تركيا على التنازل عن مناطق في جنوب محافظة إدلب.



وقال التقرير إن الوفدين الروسي والتركي ناقشا خفض القوات التركية في المنطقة، وسحب الأسلحة الثقيلة، وهو يوافق ما صدر من تصريحات عن موسكو حول "التعاون مع تركيا على تحرير إدلب من الإرهابيين".



وتحدث تقرير المعهد عن وقائع على الأرض تشير لذلك، مثل إزالة نقاط عسكرية تركية جنوب الطريق إم4 قبل أيام، وتكثيف الاستهدافات النارية من قبل الطيران الحربي الروسي على هذه المنطقة.



ورجح المعهد أن المنطقة التي يمكن أن تكون تركيا وافقت على تقدم الجيش العربي السوري والقوات الروسية إليها، هي سهل الغاب وجبل الزاوية، أي المناطق الواقعة جنوب الطريق السريع إم4، وتبعا لذلك فإنّ أي هجوم مفترض سينطلق من محورين الأول غربي يتجه شمالاً من جبل شحشبو، وآخر شرقي يتجه من معرة النعمان، ليعاود الالتقاء بالقرب من أريحا.



أما مقابل هذه المناطق فسيكون سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا على مدينة تل رفعت شمال حلب.