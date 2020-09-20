تعرف على شروط دخول السوريين إلى لبنان براً

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أنها ستفتح أبواب معبري “العبودية و المصنع” يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، بوجه العرب والأجانب و السوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان، مع أفراد عائلاتهم وفقاً للاحكام المنصوصة عليها.



ومن الشروط التي وضعتها السلطات اللبنانية “أن يكون بحوزتهم نتيجة سلبية لتحليل كورونا صادرة عن مختبرات معتمدة لدى وزارة الصحة السورية مدتها تقل عن 96 ساعة”.



إضافة لتأمين صحي يغطي كلفة علاج كورونا لمدة الإقامة في لبنان، على أن يعاد إجراء فحص “بي سي آر” لهم على المركز الحدودي عند الوصول من قبل فرق وزارة الصحة، ويلتزمون بالحجر المنزلي لمدة /10/ أيام في مكان إقامتهم على أن يعيدوا إجراء الفحص فور انتهاء مدة الحجر بالنسبة لمن يرغب بالإقامة في لبنان.



أما السوريين الراغبين بالمرور من المعبرين السابقين لمراجعة السفارات الأجنبية، يسمح لهم بالدخول على أن يكون بحوزتهم جواز سفر صالح ومستند خطي من السفارة المنوي مراجعتها، وفحص “بي سي آر” سلبي لا تتعدى مدته 96 ساعة ويتم منحهم 48 ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.



والراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار يسمح لهم بالدخول شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة وفحص “بي سي آر” نتيجته سلبية ومدته تقل عن 96 ساعة