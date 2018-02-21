تشويش الاتصالات الخليوية في قاعدة حميميم ومحيطها

ستبدأ قوات الحرب الإلكترونية في الجيش الروسي، التشويش على الاتصالات الخليوية في مناطق القواعد العسكرية الروسية في سورية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن التشويش سيشمل الاتصالات الخليوية (2G و3G) داخل وفي محيط قاعدتي حميميم وطرطوس.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن التشويش سيشمل الاتصالات الخليوية (2G و3G) داخل وفي محيط قاعدتي حميميم وطرطوس.