تركيا تتهم الجيش السوري بقتل أحد جنودها وتبدأ قصف مواقع سورية‏

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن قصف مواقع تابعة للجيش السوري، ردا على ما سمته وكالة الأناضول التركية “اعتداء” على نقطة مراقبة في إدلب.



وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الجمعة عن مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة 3 آخرين بهجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، متهمة السلطات السورية بالوقوف وراء الحادث.



وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات السورية المتمركزة قرب منطقة خفض التصعيد استهدفت نقطة المراقبة العاشرة الواقعة في الزاوية بريف إدلب الجنوبي بقذائف المدفعية، معتبرة هذا الهجوم متعمدا.



وأفادت الدفاع التركية بأنه وعلى خلفية هذا التطور، “تم استدعاء الملحق العسكري الروسي في أنقرة إلى رئاسة الأركان العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع روسيا بشأن هذا الحادث”، كما تعهدت وزارة الدفاع التركية بالرد على هذا الهجوم “بأقسى صورة ممكنة”.



وقالت وكالة “الأناضول” إن “وزارة الدفاع التركية أعلنت عن قصف مواقع الجيش السوري التي اعتدت على نقطة مراقبة في إدلب”.



وأضافت وزارة الدفاع: “قمنا بقصف مواقع للجيش السوري بعد هجومه على نقطة المراقبة التركية العاشرة”.



وسبق أن نشرت تركيا في تلك المنطقة 12 نقطة مراقبة هدفها متابعة سير تطبيق نظام وقف إطلاق النار في المنطقة، والتي تشهد حاليا توترا عسكريا بين القوات السورية الحكومية والتنظيمات المسلحة التي تسيطر على إدلب، وخاصة “هيئة تحرير الشام” التي تعتبر تنظيما إرهابيا.



المصدر: RT + الأناضول