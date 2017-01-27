بولندا ترفض السماح بإقامة معتقلات سرية أميركية جديدة على أراضيها

أعلنت بولندا أنها لن تسمح للولايات المتحدة بإقامة معتقلات سرية على أراضيها إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة العمل بتلك “المواقع السوداء” التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه).



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم عن رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو قولها رداً على سؤال ما إذا كانت وارسو ستفكر في استضافة مثل هذه السجون إنه ” لا يوجد عرض كهذا ولا مجال لمناقشة الأمر ” مضيفة ” بالطبع لا ” .



وكان الرئيس البولندي السابق الكسندر كفاشنيفسكي أعلن رسميا عام 2014 أن بلاده استضافت معتقلا سريا تابعا لوكالة الاستخبارات الأميركية حيث كشف تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي أن تقنيات التعذيب استخدمت بحق السجناء.

وكالات