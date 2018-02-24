بولاديان: وفود أرمينية ستقصد سورية قريباً لبحث مجالات التعاون

كشف السفير الأرميني بدمشق أرشاك بولاديان خلال لقائه والوفد المرافق له بمحافظ حلب بمقر المحافظة أن أرمينيا سترسل وفود عديدة برلمانية واقتصادية وإعلامية وثقافية إلى سورية لبحث مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.





ورأى بولاديان أن الفترة المقبلة ستشهد قفزة نوعية في مجالات التعاون بين سورية وأرمينيا لوجود رغبة مشتركة من الجانبين بتطويرها بدليل زيارة وفد اقتصادي كبير إلى دمشق في تشرين الأول الماضي لتفعيل العلاقات بما يحقق آمال وتطلعات والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين وترتقي إلى مستوياتها المرموقة.





وتناول اللقاء بين دياب وبولاديان إمكانية التعاون في مجال إعادة إعمار ما دمرته الحرب في حلب، وأشاد دياب بموقف الحكومة والشعب الأرميني الإيجابي من الحرب التي تتعرض لها سورية ودعمهما لوقفها والقضاء على الإرهاب على حين لفت بولاديان أن أرمينيا تقدر المواقف العالية لسورية وشعبها الذي احتضن الشعب الأرمني إبان الإبادة العثمانية له سنة 1915.





ولا تزال حلب تضم نصف عدد السوريين الأرمن بعد الحرب الظالمة عليها، تماماً كما هي نسبة حضورهم ضمن الفسيفساء السوري الفريد من نوعه عالميا. وكانت تقدر أعدادهم قبل الحرب بـ 100 ألف نسمة داخل سورية وضعفهم من المسجلين في سجلاتها الرسمية ممن هاجروا في سبعينات القرن الماضي لأسباب اقتصادية.





وينحدر أول رئيس وأول وزير خارجية لجمهورية أرمينيا، التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي سنة 1990، من حلب التي تربطها بأرمينيا علاقات مميزة وتبعد عن يرفان ساعة طيران واحدة فقط. وللسوريين الأرمن في حلب نشاطات اجتماعية واقتصادية لافتة حيث سجل في غرفة تجارتها ألف تاجر أرمني عام 2009.



