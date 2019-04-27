بوتين: انتصار الأسد أمر واقعي ..والمعارضة هي من يعرقل الحل

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة السورية خرجت منتصرة من الصراع في البلاد، لكنها لا تفرض شروطا على المعارضة وليست هي من يعرقل تشكيل اللجنة الدستورية المنشودة.



وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات منتدى "الحزام والطريق" في العاصمة الصينية بكين اليوم السبت: "المعارضة السورية تعتبر أن حكومة الرئيس بشار الأسد منتصرة وهذا الأمر صحيح وواقعي.



وأشار بوتين إلى أن "الاتهامات الموجهة للرئيس الأسد في عرقلة انطلاق عمل لجنة الإصلاحات الدستورية عارية عن الصحة" مضيفا: "أستطيع القول إن المعارضة هي من يعرقل ذلك".



وأعلن بوتين أن روسيا تبحث إمكانية توسيع مشروع "سخالين -2" للغاز المسال في ضوء زيادة الطلب عليه فقد زادت شحنات الغاز المسال الروسي عن العام الماضي بأكثر من 70٪ ووصلت إلى 27 مليار متر مكعب.



وأضاف "نتوقع رفع هذا الرقم إلى 100 مليار متر مكعب في السنوات العشرين المقبلة ،وسيتم تشييد مصنعين لتسييل الغاز في شمال روسيا هما "يامال"، و"آركتيكا"



واستبعد بوتين أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي مذكّرا بأنها هي التي دعت روسيا للالتحاق باتفاق "أوبك+" للحد من الإنتاج معربا عن أمله في ألا تتجاوب السعودية مع طلب ترامب تعويض نقص النفط الإيراني.



وأضاف: لدينا اتفاق في إطار "أوبك+"، ونحن ملتزمون به، وليس لدينا أي معلومات فيما إذا كانت السعودية وغيرها من أعضاء "أوبك+" مستعدة للخروج من هذه الاتفاقيات.



وانطلقت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، في بكين في الـ25 من الشهر الجاري بحضور قادة وزعماء 37 بلدا فيما ستستمر أعمال المنتدى حتى الـ27 من الشهر