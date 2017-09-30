بوتين : الظروف مناسبة لإنهاء الحرب في سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد مباحثاتهما في أنقرة، أهمية مناطق خفض التصعيد في سوريا، معتبراً أن ظروفاً قد هيأت لإنهاء الحرب وعودة الحياة الطبيعية.

في تصريح صحفي عقب اختتام المباحثات بين الرئيسين، أكد الرئيس الروسي التزام البلدين بما أسفرت عنه لقاءات أستانا بشأن اتفاق مناطق خفض التصعيد، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه هذا الاتفاق في خلق الظروف المناسبة لإنهاء الحرب في سوريا وعودة اللاجئين إلى ديارهم.