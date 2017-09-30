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بوتين : الظروف مناسبة لإنهاء الحرب في سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد مباحثاتهما في أنقرة، أهميةبوتين : الظروف مناسبة لإنهاء الحرب في سوريا مناطق خفض التصعيد في سوريا، معتبراً أن ظروفاً قد هيأت لإنهاء الحرب وعودة الحياة الطبيعية.

في تصريح صحفي عقب اختتام المباحثات بين الرئيسين، أكد الرئيس الروسي التزام البلدين بما أسفرت عنه لقاءات أستانا بشأن اتفاق مناطق خفض التصعيد، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه هذا الاتفاق في خلق الظروف المناسبة لإنهاء الحرب في سوريا وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

من جانبه أعلن أردوغان عزم أنقرة على مواصلة التعاون مع موسكو من أجل تسوية سياسية للأزمة السورية.

وشملت طاولة المباحثات ملف الاستفتاء في كردستان والعلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة، كما ركزت على مساعي الطرفين لدفع التبادل التجاري، بالإضافة إلى الاستمرار في التعاون في المشاريع المشتركة بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك

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