بنحو الثلث تراجع في عدد طلبات اللجوء الى ألمانيا

سجل عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا العام 2017 انخفاضاً يوازي الثلث مقارنة مع العام 2016 بحسب ارقام رسمية نشرت اليوم (الثلاثاء) في خضم الجدل حول سياسية الهجرة التي ستتبناها الحكومة الألمانية المقبلة، ووصل حوالي 186 ألف شخص في العام الفائت غالبيتهم من سوريا والعراق وأفغانستان إلى ألمانيا لطلب اللجوء بحسب أرقام عرضها وزير الداخلية المحافظ المنتهية ولايته توماس دي ميزيير في برلين.

وشهد هذا العدد “تراجعاً بارزاً” مقارنة بنحو 280 ألفاً عام 2016 وخصوصاً بـ890 ألف مهاجر عام 2015 عندما فتحت المستشارة أنغيلا ميركل أبواب بلادها أمامهم .. لكن هذا الرقم ما زال “أكثر ارتفاعاً بكثير من الدول الأوروبية الأخرى” كما صرح دي ميزيير للصحافيين، فيما يرفض شركاء ألمانيا الأوروبيون نظاماً لتوزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.