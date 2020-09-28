باقري يحذر الإمارات من التمادي في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

أفاد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، بأن الإمارات وجهت إلى طهران خلال العامين الماضيين رسائل عديدة بأنها تختلف عن السعودية وتغاضت إيران عن مسائل عدة سابقة.



ووفقاً لوكالة “فارس” الإيرانية، فإن باقري حذر الإمارات، من أنها إذا أعطت للكيان الإسرائيلي موطئ قدم في المنطقة الخليجية فإن إيران ستتعامل معها بسياسة مختلفة.



وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أنه لو لم يتلق الاحتلال الإسرائيلي الدعم من أمريكا لانتهى به الأمر إلى الانهيار.



وأضاف باقري: إن “الكيان الصهيوني يعيش أزمة حيث تتواصل التظاهرات أمام مقر رئيس وزراءه ليلاً ونهاراً، ولو لم يتلق الدعم الأمريكي لآل الى الانهيار”.



بدوره، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال أمس السبت، لدى استقباله وزير خارجية العراق فؤاد حسين: إن “الهجوم الأمريكي على الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كان مُهيناً لسيادة العراق”، مضيفاً: إن “إيران تهتم لسيادة وأمن واستقلال ووحدة العراق وتعتقد أن العراق الراهن، له دور إيجابي ومهم ومؤثر في المنطقة.. من أهم مطالبات العراق شعباً وحكومة وبرلماناً هو خروج أمريكا من البلد”.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري يتوجه إلى العراق في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها وزير الدفاع العراقي وعدداً من المسؤولين.