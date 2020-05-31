انطلاق عملية عسكرية في صحراء محافظة الأنبار.. وهجوم لتنظيم “داعش” على شمال العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية ببدء عملية عسكرية استباقية في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق، لملاحقة مسلحي تنظيم “داعش”.



ووفقاً لموقع “السومرية نيوز”، فإن وزارة الدفاع العراقية أصدرت بياناً قالت فيه: إن “قيادة فرقة المشاة السابعة نفذت عملية استباقية في صحراء الأنبار، وقد انطلقت بإشراف مباشر من قائد الفرقة”.



وأضاف البيان أن “العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات تنفذها فرقة المشاة السابعة لتطهير وتأمين المناطق الصحراوية، والتي تعتبر أساساً للتخلص من بقايا تنظيم داعش وتهدف أيضاً إلى تأمين المناطق الصحراوية وضمان عدم استغلالها من قبل المجاميع الإرهابية”.



ولفت بيان وزارة الدفاع إلى أن “قطعات من فرقة المشاة السابعة والحشد العشائري قد شاركوا في هذه العملية، فضلاً عن أن طيران الجيش العراقي قام بعملية إسناد جوي”.



من جهة ثانية، أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، أن تنظيم “داعش” شن هجوماً على شمالي العراق، ما أودى بحياة عنصر واحد وجرح اثنين آخرين من عناصر الحشد.



وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان خلو البلاد من بقايا تنظيم “داعش”، والقضاء على فلوله خاصة عند الحدود العراقية ـ السورية، ومنعه من التسلل عبر الحدود.



يذكر أنه في 17 من شهر أيار الجاري، انطلقت عملية “أسود الجزيرة” لملاحقة مسلحي تنظيم “داعش” على الحدود العراقية ـ السورية، فيما انطلقت عملية عسكرية في مناطق جنوب محافظة صلاح الدين في شمالي العراق لملاحقة بقايا مسلحي التنظيم أيضاً.