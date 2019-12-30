انخفاض واردات الحليب إلى شركة الألبان بنسبة 60 بالمئة بسبب التهريب

بيّن مدير عام شركة ألبان حمص محمد حماد أن نسبة تنفيذ خطة الشركة الإنتاجية للعام الحالي وصلت إلى 95% حتى تاريخه، لافتاً إلى أن قيمة المبيعات الشركة بلغت أكثر من 5.2 مليارات ليرة، على حين بلغت أرباحها نحو 260.5 مليون ليرة سورية لغاية نهاية شهر تشرين الثاني الفائت.



وكشف حماد أن واردات الحليب الخام إلى الشركة انخفضت مؤخراً بنسبة نحو 60% لتصبح نحو 30 طناً يومياً بعد أن كانت تتجاوز كمية 50 طناً يومياً، عازياً سبب ذلك نتيجة لانخفاض كميات الحليب المنتجة خلال هذه الفترة من العام عند مربي الأبقار ولارتفاع أسعار الأعلاف وتهريب الحليب ومشتقاته عبر الحدود إلى الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أنه نتيجة لتغير سعر صرف الدولار باتت الشركة حالياً تستلم الحليب الخام بمبلغ يتجاوز 210 ليرات سورية للكيلو الواحد بعد أن كانت تستلمه بسعر 160 ليرة سورية باعتبار أن السعر يحدد وفق الأسعار الرائجة، مبيناً أن الكمية الإجمالية الموردة من الحليب الخام إلى الشركة منذ بداية العام الحالي وصلت إلى نحو 13 ألف طن، موضحاً أن الشركة تتزود بالحليب الخام من أي مصدر موثوق سواء من محطات أبقار الدولة أو من الجمعيات التعاونية الفلاحية أو من القطاع الخاص.



وأشار إلى إدخال ثلاثة خطوط إنتاجية جديدة «خط حليب معقم PT وخط لبن معلب ولبنة معلبة وخط جبنة مثلثات» بقيمة مالية إجمالية تقدر بنحو 832 مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تقديم منتجات عالية الجودة ترضي أذواق المستهلكين وتهدف لتخفيض تكاليف الإنتاج والتدخل الإيجابي في الأسواق والقدرة على المنافسة وضبط الأسعار.



كاشفاً أنه تم مؤخراً الانتهاء من كامل أعمال تركيب خط الحليب المعقم الذي سيقوم بإنتاج الحليب الطازج للاستخدام المنزلي والحليب المنكه للأطفال والمعبأ ضمن عبوات مخصصة لذلك وفق المواصفات القياسية السورية، وقريبا ستقوم الشركة بطرح منتجات هذا الخط في الأسواق بعد الانتهاء من جميع التجارب التشغيلية على الخط، كما تم مطلع الشهر الجاري التعاقد على توريد وتركيب وتشغيل خط إنتاج اللبن المعلب واللبنة المعلبة بطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 أطنان بالساعة، بينما ما زال خط جبنة المثلثات قيد التوريد والتركيب.





الوطن