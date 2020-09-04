أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم رقم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس



وفيما يلي نبذة عن الوزراء الجدد في حكومة عرنوس

- الدكتور حسن الغباش وزير الصحة



هو ابن المرحوم الوزير محمد غباش رجل سورية في الزمن الصعب والذي رافق المرحوم القائد حافظ الاسد وتقلد ثلاث وزارات في فترة الثمانينات والتسعينات وزارة الداخلية ووزارة التموين ووزارة الزراعة



عاش فقيرا ومات فقيرا ثروته خمسة أولاد هم: الدكتور حسن والدكتور عزيز والمحامي عمر وبنت وحيده منال درست المكتبات



المرحوم محمد غباش ابن مدينة تادف شمال حلب بعد وفاته دفن فيها وصيته لأولاه هي الشهادات العلمية التي حملوها والسمعه العطره حافظوا عليها



كان يدخل الى اجتماع القيادة القطرية ومعه ربطة خبز ساخنه من أفران دمشق ويقوم بتوزيعها على أعضاء القيادة القطرية ويقول لهم هذا هو خبزنا وعزنا وكرامتنا





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- وزير النقل زهير مصطفى خزيم





- مواليد اللاذقية 1963



- دبلوم هندسة مدنية - الاتحاد السوفييتي



- مهندس تنفيذ وإشراف في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية 1987.



- مدير فرع ومدير مركزي في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي بحلب 1996



- معاون مدير عام مؤسسة الإسكان العسكرية ، ومديراً للفرع 7 الإنشائي 2008.



- مدير عام مؤسسة الإسكان العسكرية منذ العام 2017 وحتى تسميته اليوم وزيراً للنقل .



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- وزير المالية الدكتور كنان ياغي

شغل منصب نائب المدير التنفيذي في سوق دمشق للأوراق المالية من العام 2015.



- معاون مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي بين عامي 2010 و2011



- رئيس قسم إدارة الأوراق المالية الحكومية في المصرف بين عامي 2008 و2010، ومعاون رئيس قسم الأبحاث بين عامي 2006 و 2008. أكاديمياً

- استاذ في قسم التمويل في الجامعة العربية الدولية الخاصة، وهو باحث في المجال الاقتصادي والمالي والنقدي، وله العديد من الأبحاث والتقارير حول الواقع السوري منشورة في تلك المجالات.



حصل ياغي على دكتوراه في إدارة الأعمال عام 2010 من جامعة دمشق، وماجستير في الإدارة المالية عام 2005 من جامعة عين شمس في مصر، ودبلوم في تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية عام 2005 من الجامعة الأميركية في القاهرة، ودبلوم في إدارة الأعمال عام 2001 من جامعة حلب وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1999 من جامعة حلب.



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وزير العدل أحمد السيد





هو قاضٍ سوري، شغل منصب المحامي العام الأول في دمشق بين 2015 و2017.



وكان يشغل منصب المحامي العام الأول في ريف دمشق قبل استلامه منصب وزير العدل.



كذلك شغل أحمد السيد منصب مستشار محكمة الاستئناف في دمشق، ومستشار متفرغ في محكمة النقض.





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- وزير الصناعة زياد صباغ





وزير الصناعة الجديد الدكتور زياد صباغ هو دكتور في الكيمياء العضوية، من مواليد حلب 1960، كان عضو لجنة الرقابة والتفتيش رئيس مكتب المهام والسلوكيات.



وكان عضو قيادة فرع حلب للحزب و رئيس مكتب العمال الاقتصادي خلال الفترة بين 2016 و2017، كما عمل صباغ مديراً عاماً للشركة الصناعية للزيوت النباتية خلال الفترة بين 2004 و2013.

وكان أمين شعبة العمال الثانية خلال الفترة بين 2013 و2015، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب خلال الفترة بين 2005 و2010.



كذلك كان عضو قيادة شعبة عمال الثانية خلال الفترة بين 2001 و2005، وأمين فرقة المياه بشعبة العمال الثانية خلال الفترة بين 1995و2000.



كما كان عضو قيادة فرقة بالمهن الحرة خلال الفترة بين 1991و1995، وأمين فرقة في جامعة حلب خلال الفترة بين 1983 و1985.



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- وزير التربية الدكتور دارم طباع





وزير التربية الجديد الأستاذ الدكتور دارم الطباع من الشخصيات العلمية السورية المعروفة، والتي لعبت دورا هاما لدفع عجلة التطوير في العديد من المجالات وأهمها المجال التربوي.



لعب الوزير طباع، دوراً وبارزاً في عمل وزارة التربية خلال سنوات الحرب الماضية بهدف تطوير المناهج التربوية في سورية، وخاصة بعد تعيينه بمنصب مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية عام 2015 – 2019.



اسندت إلى الطباع وبعد جهوده المتواصلة والتي سخرها لخدمة المجال التربوي في سوريا، مهمة معاون وزير التربية بالمرسوم التشريعي رقم 342 تاريخ 31/21/2019 .



الدكتور الطباع هو أستاذ في الصحة العامة والطب الوقائي في جامعة حماة، وشغل منصب عميد كلية الطب البيطري فيها بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧.



يذكر أن الدكتور طباع له العديد من المؤلفات في الصحة العامة والكتب الجامعية والأدبية، وكان خبيراً في مجال الأمراض المشتركة والصحة العامة في مقر منظمة الصحة العالمية في سوريا





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وزيرة الثقافة لبانة مشوّح





من مواليد دمشق 1955، حاصلة على دكتوراه في اللسانيات العامة عام 1986، وماجستير في ذات التخصص أيضاً في عام 1983، في جامعة باريس الثامنة.



وحازت الوزير على دبلوم في الدراسات العليا الأدبية في اللغة الفرنسية عام 1978، إضافة إلى أنها حائزة على إجازة في اللغة الفرنسية وآدابها من جامعة دمشق في عام 1977.



عملت مشوّح أستاذة في كلية الآداب في جامعة دمشق بين عامي 2005 و2016، بعد أن كانت أستاذاً مساعداً في الجامعة نفسها بين عامي 1995 و2005



شغلت الوزيرة الجديدة منصب عضو عامل في مجمع اللغة العربية بدمشق منذ 30/10/2008، ورئيس مجلس أمناء جامعة المنارة.



كما تم تعيينها مستشارة للاستراتيجيات الثقافية والتنموية لدى الأمانة السورية للتنمية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا للتميز.



كما شغلت الوزير مشوّح منصب عميد المعهد العالي للغات جامعة دمشق بين عامي 2011 و 2012.



وكانت رئيسة قسم اللغة الفرنسية وآدابها في جامعة دمشق بين عامي 2005- 2009، ورئيسة قسم اللغة الإسبانية وآدابها في جامعة دمشق أيضاً بين عامي 2007 و2011





كذلك شغلت مشوّح رئيس قسم الترجمة الفورية (تكليفاً) في المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية في جامعة دمشق بين عامي 2006 و2012.



يشار إلى أن مشوّح كانت وزيرة للثقافة في الجمهورية العربية السورية منذ حزيران 2012 وحتى أيلول 2014، ولها العديد من المؤلفات والكتب المترجمة.



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وزير الموارد المائية تمام رعد



شغل تمام رعد منصب مدير المؤسسة العامة للاستصلاح الزراعي في عام 2019، قبل أن يتم تسليمه وزارة الموارد المائية.



كما تم تعيينه مديراً للشركة العامة للدراسات المائية في وزارة الإسكان والأشغال العامة.

وشغل سابقاً مدير مديرية الموارد المائية في محافظة حمص.



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-وزير الزراعة محمد حسان قطنا



محمد حسان قطنا: مهندس زراعي وخبير في المجال الزراعي والتنمية الريفية والمجتمعية.



عمل مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومستشاراً لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديراً للتخطيط والإحصاء في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.



وله العديد من الدراسات والأبحاث المنشورة، حول إعادة تأهيل القطاع الزراعي في سوريا

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-وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة



ولد في دريكيش زريب-صافيتا عام 1969، حاصل على إجازة في هندسة البترول من جامعة البعث عام 1993، ويتقن اللغة الانكليزية.



باشر الوزير طعمة العمل بتاريخ 13/11/ 1993 في الشركة السورية للنفط، مديرية حقول الجبسة– شعبة إصلاح الآبار، وكان مهندساً في مشروع غاز المنطقة الوسطى بين عامي 1993 و1995.



وشغل الوزير طعمة رئيساً لوردية في مشروع غاز المنطقة الوسطى بين عامي 1996 و1998، ورئيساً لمحطة غاز النجيب بين عامي 1998 و2000.



وكان الوزير الجديد مهندس عمليات مع شركة “كونوكو فيليبس” في دير الزور بين عامي 2001/2003، ورئيس دائرة تجميع ومعالجة الغاز/ الشركة السورية للغاز بين عامي 2003/2005.



شغل المهندس طعمة منصب معاون مدير التخطيط والتدريب والمعلوماتية، ورئيس دائرة الدراسات الاقتصادية في الشركة السورية للغاز 2006/2009.



كما شغل الوزير الجديد منصب معاون مدير عقود الخدمة في المؤسسة العامة للنفط من 2010 وحتى تاريخ: 2012/7/2، ثم مديرا لعقود الخدمة في المؤسسة العامة للنفط من تاريخ 2012/7/3.



وشغل الوزير طعمة معاون مدير عام المؤسسة العامة للنفط من تاريخ 2017/5/22 إضافة لعمله كمدير عقود الخدمة وحتى تاريخه.



وكان طعمة مكلف بتسيير أمور المؤسسة العامة للنفط لحين تعيين مدير عام جديد من تاريخ 2018/7/26، ومدير المؤسسة العامة للنفط منذ تاريخ 2018/11/24.

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وزير الكهرباء المهندس غسان ابراهيم الزامل

شغل منصب مدير عام شركة كهرباء درعا من العام 2017.

حاصل على إجازة في هندسة الكهرباء، وهو من مواليد 1963، متزوج وله ثلاث أولاد.

وعمل سابقاً معاوناً لمدير عام شركة كهرباء درعا خلا الفترة بين 2013 و2017، ومدير التشغيل في الشركة خلال الفترة بين 2011 و2013.